PAPRENE CIJENE NA ULTRI Voda šest, koktel 22 eura: Pogledajte cjenik koji je dočekao partijanere

Uz vrhunske DJ-eve i spektakularnu produkciju, posjetitelje Ultra Europe festivala i ove godine dočekale su cijene koje će mnogima isprazniti novčanike. Na festivalskim šankovima izbor pića je bogat, ali ni cijene nisu nimalo skromne.

Za običnu bocu vode od pola litre potrebno je izdvojiti šest eura, jednako kao i za gaziranu mineralnu vodu ili vitaminsku vodu. Popularni energetski napitak Red Bull, bez obzira na verziju, stoji sedam eura, dok je ista cijena i za jednu dozu votke od 0,03 litre.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ljubitelji koktela morat će posegnuti još dublje u džep. Za koktele poput Mojita, Cuba Librea, Moscow Mulea, Mai Taija, Long Island Iced Teaja ili Sex on the Beacha potrebno je izdvojiti 22 eura za čašu od 0,4 litre. Tko se odluči za litrenu verziju, platit će čak 42 eura.

Na festivalskim šankovima dostupna su i gotova alkoholna pića u limenci, poput Pelin tonica ili Skinny koktela, po cijeni od 12 eura.

Na meniju su i brojna žestoka pića domaćih proizvođača. Travarica, šljivovica, višnjevac, kruškovac, borovnica, medica ili orahovac poslužuju se u porciji od 0,03 litre, a svaka stoji sedam eura.

Ni ponuda hrane nije puno povoljnija.

Na jednom od najposjećenijih štandova posjetitelji mogu birati između kebaba i punjenih krumpira. Regular kebab wrap stoji 17 eura, dok će se za "Monster" verziju morati izdvojiti čak 20 eura. Kebab bowl dostupan je za 16 eura.

Ljubitelji punjenih krumpira također neće proći jeftino. Pulled pork i chili con carne stoje po 16 eura, dok su pulled chicken i creamy mushroom chicken 18 eura po porciji.

S druge strane, organizatori ističu kako Ultra Europe svake godine okuplja više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja, pa su festivalske cijene usporedive s onima na sličnim velikim glazbenim događajima diljem Europe.

Cijene na Ultra Europe 2026. Voda (0,5 l) – 6 € Gazirana voda (0,5 l) – 6 € Vitaminska voda – 6 € Red Bull – 7 € Vodka (0,03 l) – 7 € Žestoka pića (0,03 l) – 7 € Gotovi alkoholni kokteli u limenci – 12 € Kokteli (0,4 l) – 22 € Kokteli (1 l) – 42 €