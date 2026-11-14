Papa "stiže" na splitsku Rivu! Za skulpturu Ivana Pavla II. predviđeno 163 tisuće eura, poznato je i gdje će stajati!

Split bi uskoro trebao dobiti novi spomenik papi Ivanu Pavlu II., a Grad Split za njegovu umjetničku realizaciju provodi projektni natječaj procijenjene vrijednosti 163.000 eura bez PDV-a. Natječaj je objavljen 18. rujna 2026. godine, a zainteresirani umjetnici svoje radove mogu predati do 18. prosinca u 15 sati.

Za spomenik je odabrana jedna od najpoznatijih lokacija u povijesnoj jezgri grada. Prema službenoj odluci, skulptura će biti postavljena na Trgu dr. Franje Tuđmana, na zelenoj površini ispred crkve sv. Frane, uz zapadni dio splitske Rive.

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Spomenik visok do četiri metra, a materijal biraju umjetnici

Natječaj predviđa izradu javne skulpture koja će trajno obilježiti lik i djelo pape Ivana Pavla II., čiji je posjet Splitu 1998. godine ostao jedan od najvažnijih vjerskih događaja u novijoj povijesti grada.

Prema objavljenim uvjetima, ukupna visina skulpture zajedno s postamentom ne smije prelaziti četiri metra, a umjetnici imaju mogućnost ponuditi različita oblikovna rješenja. Skulptura mora biti izrađena od trajnog materijala, pri čemu se kao mogućnosti navode bronca, kamen, aluminij i nehrđajući čelik.

Autori moraju dostaviti idejno rješenje, model visine do 50 centimetara, tehnički elaborat i troškovnik. Posebna pozornost posvetit će se prepoznatljivosti Papina lika, estetskoj kvaliteti skulpture i njezinu uklapanju u prostor ispred crkve sv. Frane.

Pozvano šest poznatih kipara, ali natječaj je otvoren i drugima

Grad Split odlučio se za natječaj koji je istodobno javni i djelomično pozivni. To znači da pravo sudjelovanja imaju svi umjetnici koji ispunjavaju propisane stručne uvjete, ali je šest autora posebno pozvano da dostavi svoja rješenja.

Među pozvanima su Kuzma Kovačić, Đani Martinić, Vlatka Škoro, Ivan Fijolić, Nikola Vrljić i Neven Bilić. Riječ je o kiparima različitih umjetničkih pristupa, od figurativnog oblikovanja do suvremenijih interpretacija javne skulpture.

Sudjelovati mogu umjetnici sa završenom likovnom akademijom ili akademijom primijenjenih umjetnosti te umjetnici s odgovarajućom referentnom djelatnošću, sukladno uvjetima natječaja. Svaki autor ili skupina autora može prijaviti samo jedan rad.

Natječajni radovi predaju se anonimno, pod šifrom, kako bi se njihova umjetnička vrijednost procjenjivala bez poznavanja identiteta autora.

Koliko će koštati spomenik i tko odlučuje o pobjedniku?

Ukupna procijenjena vrijednost postupka iznosi 163.000 eura bez PDV-a, ali taj se iznos ne odnosi isključivo na izradu same skulpture.

Za tri najbolja natječajna rada predviđene su nagrade od 9.000, 7.000 i 5.000 eura, dok posebno pozvanim umjetnicima za valjano sudjelovanje pripada naknada od 3.000 eura. Najveći predviđeni iznos za izvedbu skulpture, uključujući autorski honorar i prijevoz, iznosi 115.000 eura bez PDV-a.

Ocjenjivanjem radova bavit će se povjerenstvo kojem predsjeda poznati splitski kipar Kažimir Hraste. Članovi su gradonačelnik Tomislav Šuta, kipar Peruško Bogdanić, povjesničar umjetnosti Joško Belamarić i Dražen Pejković. Za savjetnika povjerenstva imenovan je don Vjenceslav Kujundžić, dok poslove tajnika obavlja Bruno Putnik.

Prema gradskoj odluci, povjerenstvo će nakon stručne analize odabrati umjetničko rješenje i predložiti gradonačelniku donošenje odluke o izboru. Izrada skulpture potom bi se trebala ugovoriti s autorom pobjedničkog rada.

Sjećanje na povijesni Papin pohod Splitu

Papa Ivan Pavao II. posjetio je Split 4. listopada 1998. godine, tijekom svojega drugog apostolskog putovanja u Hrvatsku. Na Žnjanskom platou predvodio je veliko euharistijsko slavlje, na kojem se, prema crkvenim podacima, okupilo oko pola milijuna vjernika.

Bio je to događaj koji je ostavio snažan trag u kolektivnom sjećanju Splita i Dalmacije. Papa je tijekom boravka posebno istaknuo važnost Splita i Solina za povijest kršćanstva na ovim prostorima, a istoga dana susreo se i s mladima u Solinu.

O podizanju spomenika govori se već godinama. Gradsko vijeće u travnju 2026. potvrdilo je novu lokaciju ispred crkve sv. Frane, a u rujnu je donesena i odluka o raspisivanju projektnog natječaja. Sada je postupak u fazi prikupljanja umjetničkih prijedloga.

Hoće li 163 tisuće eura biti konačan trošak?

Iako je procijenjena vrijednost natječaja poznata, konačni trošak postavljanja spomenika još nije utvrđen. Osim umjetničkog oblikovanja i izrade skulpture, važno je razjasniti hoće li biti dodatnih izdataka za temeljenje, uređenje zelene površine, eventualne komunalne zahvate i buduće održavanje.

Posebno će biti zanimljivo vidjeti kako će se novo umjetničko djelo uklopiti u postojeći prostor zapadnog dijela Rive, gdje se susreću povijesna arhitektura, pješačke površine i zelene zone.

Natječaj ostaje otvoren do 18. prosinca 2026. godine, nakon čega slijedi ocjenjivanje pristiglih radova. Kada bude odabrano pobjedničko rješenje, bit će poznato i kako će izgledati novi spomenik jednom od najpoznatijih papa suvremenog doba.