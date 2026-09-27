Papa Lav XIV. u Lourdesu: Francuskoj uputio snažnu poruku, danas se susreće i sa žrtvama zlostavljanja

Papa Lav XIV. nastavlja posjet Francuskoj. Nakon Pariza i velike mise na kojoj je bilo oko 800 tisuća vjernika, danas misu predvodi u Lourdesu, jednom od najpoznatijih hodočasničkih mjesta na svijetu, na velikoj livadi u Svetištu Gospe Lurdske, ispred špilje, gdje se prema katoličkom vjerovanju 1858. djevojčici ukazala Blažena Djevica Marija, piše HRT.

Prema službenom rasporedu Vatikana, Papa će se u Lourdesu susresti s francuskim biskupima i bolesnicima, a navečer će predvoditi molitvu krunice i tradicionalnu procesiju sa svijećama. Predviđen je i njegov susret s nekoliko žrtava zlostavljanja koje su počinili svećenici ili drugi crkveni djelatnici.

Milijuni hodočasnika dolaze u lurdsko svetište koje je osobito povezano s bolesnicima i onima koji dolaze tražiti ozdravljenje i utjehu. Papa se sinoć u špilji ukazanja pred okupljenima, nekoliko minuta molio, zapalio svijeću i zlatnu ružu položio na oltar.

- Ovo je snažan i vrlo emotivan trenutak. Dugo smo ga čekali i sada se osjeća povezanost među ljudima, nema razlika, nema podjela na temelju rase ili dobi. Radost je golema, rekla je Catherine Tabanou, vjernica iz Bergeraca.

Papa je u molitvi Francusku, njezine stanovnike i Crkvu povjerio Gospi, zazivajući mir, bratski sklad te pomoć siromašnima i onima koji pate.

- Neka najpotrebitiji i najsiromašniji uvijek uživaju potporu. Izmoli Francuskoj mudre i velikodušne vođe, spremne na žrtvu, sposobne odgovoriti na izazove i željne služiti općem dobru. Neka očuvaju mir u Francuskoj unutar obitelji naroda, poručio je Lav XIV.

U ovom posjetu Lourdesu spojeno je nekoliko tema koje su važne za pontifikat Lava XIV. - vjera, patnja i briga za bolesne, ali i suočavanje Katoličke crkve s posljedicama seksualnog zlostavljanja. Naime, Papa će se susresti sa sedam žrtava seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici ili drugi crkveni djelatnici.

Ta je tema posebno osjetljiva u Francuskoj nakon neovisnog izvješća u kojem stoji procjena da je tijekom sedam desetljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtvom seksualnog zlostavljanja povezanog s Katoličkom crkvom.

- Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s devet godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege, rekla je Ghislaine Magoarou, žrtva seksualnog zlostavljanja koje je počinio svećenik.

Na pročelju bazilike u Lourdesu nalaze se mozaici slovenskog svećenika i umjetnika Marka Rupnika, kojeg je više od dvadeset žena optužilo za seksualno, psihološko i duhovno zlostavljanje. Rupnik negira optužbe, a protiv njega se vodi kanonski postupak u Vatikanu. Uoči Papina posjeta mozaici su prekriveni.