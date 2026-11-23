Hoće li papa Lav XIV. već sljedeće godine posjetiti Sloveniju? Prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile u javnosti, posjet bi se mogao dogoditi u svibnju 2027. godine. Međutim, iz Ureda slovenske predsjednice poručuju da zasad nemaju službenu potvrdu datuma niti nove informacije o mogućem dolasku Svetog Oca.

Slovenski portali Domovina i Siol objavili su, pozivajući se na neslužbene izvore, da bi papa Lav XIV. mogao posjetiti Sloveniju u svibnju sljedeće godine te da su pripreme za njegov dolazak navodno već započele.

Predsjednica osobno pozvala Papu

Iz Ureda predsjednice Republike Slovenije potvrdili su da je Nataša Pirc Musar 26. listopada, tijekom posjeta Vatikanu, osobno uručila Papi službeni poziv za posjet Sloveniji, pišu 24ur.com.

Papa joj je tom prilikom poručio da će poziv razmotriti s velikom naklonošću.

Ipak, iz predsjedničina ureda naglašavaju da trenutačno nemaju dodatnih službenih informacija o mogućem posjetu te da će javnost biti pravodobno obaviještena kada one budu dostupne.

Oglasila se i Katolička crkva

Iz Katoličke crkve u Sloveniji poručili su da bi ih mogući dolazak pape Lava XIV. iznimno razveselio jer bi predstavljao važan događaj za Crkvu i cijelu državu.

Međutim, istaknuli su da još nemaju konkretnijih informacija o tome hoće li se posjet ostvariti i kada bi se mogao održati.

Odluka o dolasku i njegovu terminu u nadležnosti je Svete Stolice.

Slovenija obilježava važnu obljetnicu

Slovenija će 2027. godine obilježiti 35 godina od uspostave diplomatskih odnosa s Vatikanom.

Papu je početkom listopada na posjet pozvao i slovenski premijer Janez Janša, pišu 24ur.com.

Njegovi prethodnici, papa Franjo i Benedikt XVI., nisu posjetili Sloveniju unatoč upućenim pozivima.

Od osamostaljenja Slovenije tu je državu posjetio jedino papa Ivan Pavao II., i to dvaput – u svibnju 1996. i rujnu 1999. godine. Tijekom drugog posjeta slovenskog biskupa Antona Martina Slomšeka proglasio je blaženim.

Slovenski mediji zatražili su dodatne informacije i od nadležnih državnih institucija, a službena potvrda mogućeg papinskog posjeta još se očekuje.