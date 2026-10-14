Papa Lav XIV. operiran u Rimu: Liječnici mu odstranili dio pluća, otkriven zloćudni tumor

Papa Lav XIV. uspješno je operiran u rimskoj Poliklinici Gemelli, gdje mu je uklonjen čvorić na plućima. Zahvat je protekao prema planu, a Sveti Otac nakon operacije vratio se u svoju bolničku sobu, objavio je Vatican News.

Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio je da je operacija pape Lava XIV., obavljena u utorak, 13. listopada, u poslijepodnevnim satima u Poliklinici Gemelli u Rimu, uspješno završena.

Kako navodi Vatican News, zahvat uklanjanja lokaliziranog čvorića na plućima protekao je u predviđenom vremenu i na planirani način.

- Operacija je uspješno završena, u predviđenom vremenu i prema planu - priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice putem svojeg kanala na Telegramu.

Iz Vatikana su također potvrdili da se Papa nakon zahvata vratio u bolničku sobu.

- Sveti Otac vratio se u svoju sobu - navodi se u priopćenju, uz najavu da će dodatne informacije o njegovu zdravstvenom stanju biti objavljene naknadno.

Uklonjen dio desnog plućnog krila

U naknadno objavljenom medicinskom biltenu potvrđeno je da je Papi odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, i to videoasistiranom kirurškom tehnikom.

Sam operativni zahvat trajao je oko 90 minuta, dok je Papa u operacijskoj dvorani proveo približno tri sata. Operacija je prošla bez komplikacija, a Papa se nakon buđenja i kraćeg razdoblja promatranja vratio u sobu na desetom katu bolnice.

Medicinski bilten otkrio je i da je hitnim histološkim pregledom potvrđena dijagnoza adenokarcinoma pluća, na koji su liječnici posumnjali tijekom preoperativnih pretraga, objavio je ranije Vatican News.

Papa je još u nedjelju, 11. listopada, tijekom molitve Anđeo Gospodnji najavio da će se podvrgnuti operaciji zbog čvorića otkrivenog tijekom nedavnih liječničkih pregleda. Tada je istaknuo da je promjena otkrivena u vrlo ranoj fazi te da je dobro lokalizirana.

Zahvalio je vjernicima na duhovnoj blizini i zamolio ih da ga prate molitvom.