Papa Lav XIV. mora na hitnu operaciju pluća!

Papa Lav XIV objavio je da će se „u narednim danima“ podvrgnuti operaciji nakon što su mu liječnici tijekom zdravstvenog pregleda pronašli čvorić na plućima.

„Liječnici su pronašli rani, dobro lokalizirani čvorić na mom plućnom krilu“, rekao je vjernicima tijekom nedjeljne molitve na Trgu svetog Petra u Rimu.

Papa, koji ima 71 godinu, rekao je da njegov liječnički tim smatra kako bi bilo ispravno kirurški intervenirati te da je pristao na operaciju, javlja BBC.

Vjernike je pritom umirio poručivši da je promjena „dobro ograničena“ i otkrivena „u ranoj fazi“.

Na kraju molitve Angelusa zahvalio je svima na „duhovnoj blizini“ te poručio da se preporučuje njihovim molitvama.

Glasnogovornik Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni rekao je novinarima da je operacija planirana za prve dane idućeg tjedna.

Dodao je kako se očekuje da će papi za oporavak biti potrebno otprilike tjedan dana.

Prema Vatican Newsu, službenom informativnom portalu Svete Stolice, zahvat će biti izveden u rimskoj bolnici Gemelli.

Ta bolnica ima posebne prostorije namijenjene papi, koje su uređene nakon atentata na papu Ivana Pavla II. u svibnju 1981. godine, a koriste se i danas.

Papa Lav XIV, rođen kao Robert Francis Prevost, naslijedio je papu Franju 2025. godine. On je 267. papa Katoličke crkve i prvi Amerikanac na Petrovoj stolici.

Za svećenika je zaređen 1982. godine, a niz godina proveo je kao misionar u Peruu, gdje je ostao zapamćen po radu s marginaliziranim zajednicama i nastojanjima da povezuje ljude različitih sredina.