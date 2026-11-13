Papa Lav u Peruu se susreo sa žrtvama seksualnog zlostavljanja: "Slušao je njihove priče o patnji i boli"

Papa Lav sastao se u glavnom gradu Perua, Limi, sa šest osoba koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje od strane katoličkih svećenika. Susret je trajao više od sat vremena, a razgovaralo se o patnji žrtava, potrebi za utvrđivanjem istine i promjenama koje bi Katolička crkva trebala poduzeti kako bi spriječila buduća zlostavljanja.

Riječ je o drugom Papinu susretu sa žrtvama seksualnog zlostavljanja tijekom njegove 12-dnevne turneje Južnom Amerikom, koja obuhvaća Urugvaj, Argentinu i Peru.

Papa Lav, prvi peruanski državljanin na čelu Katoličke crkve, boravi u posjetu zemlji s kojom je duboko osobno povezan. Njegov boravak u Peruu traje do 16. studenoga, a predstavlja završnu postaju južnoameričkog putovanja tijekom kojeg se na susretima s vjernicima okupio iznimno velik broj ljudi.

„Papa je svakoga saslušao pojedinačno”

Vatikan je potvrdio da je susret u četvrtak trajao više od sat vremena te da je Papa razgovarao sa svakom od šest osoba.

– Papa se sa svakom osobom sastao pojedinačno, slušajući njihove priče o patnji i boli – priopćio je Vatikan.

Prema službenom priopćenju, razgovaralo se o načinima na koje Crkva može promijeniti svoj odnos prema žrtvama, posebno kroz pažljivije slušanje njihovih iskustava i ozbiljnije pristupanje prijavama zlostavljanja.

Naglasak je stavljen na potragu za istinom, pronalaženje putova prema oporavku te stvaranje sigurnih okruženja u kojima se slični slučajevi ne bi ponavljali.

Papa je dva desetljeća djelovao u Peruu

Papa Lav rođen je u Chicagu, ali je velik dio svojeg svećeničkog života proveo upravo u Peruu. Ondje je približno 20 godina djelovao kao misionar, a od 2015. do 2023. godine obnašao je dužnost biskupa Chiclaya, grada na sjeveru zemlje. Njegova povezanost s Peruom posebno je važna i u kontekstu jednog od najvećih skandala seksualnog zlostavljanja unutar tamošnje Katoličke crkve.

Riječ je o zajednici Sodalitium Christianae Vitae, katoličkoj organizaciji sa sjedištem u Peruu koja se godinama suočavala s optužbama za seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje svojih članova. Neke žrtve smatraju da je upravo Lav imao važnu ulogu u nastojanjima da Vatikan poduzme odlučnije korake protiv te zajednice.

Sodalitium Christianae Vitae naposljetku je 2025. godine raspustio njegov prethodnik, pokojni papa Franjo.

Vatikan je potvrdio da su među osobama koje su se u četvrtak susrele s Papom bili i bivši članovi te zajednice.

Kritike nakon susreta u Argentini

Tijekom iste južnoameričke turneje Papa se u ponedjeljak u Buenos Airesu sastao s petero žrtava seksualnog zlostavljanja. Međutim, taj je susret izazvao kritike međunarodne udruge Ending Clergy Abuse, koja se bavi zaštitom prava žrtava zlostavljanja unutar Crkve.

Iz udruge su upozorili da na susret nisu bile pozvane brojne druge žrtve, uključujući najmanje 20 osoba koje su bile zlostavljane u ustanovi za gluhu djecu u Argentini. Riječ je o slučaju koji je izazvao veliku pozornost javnosti zbog teških optužbi za zlostavljanje ranjive djece.

Udruga smatra da je Papa trebao omogućiti sudjelovanje većem broju žrtava kako bi se čula i njihova iskustva. Vatikan nije iznio dodatne pojedinosti o kriterijima prema kojima su odabrani sudionici susreta u Buenos Airesu.

Iz Svete Stolice u pravilu ne komentiraju organizaciju takvih razgovora, pozivajući se na zaštitu privatnosti žrtava.