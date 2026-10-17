Papa Lav nakon operacije raka pluća izlazi iz bolnice: U nedjelju se očekuje njegov prvi javni nastup

Nakon nekoliko dana provedenih u bolnici, 71-godišnji papa Lav priprema se za povratak u Vatikan. Prema priopćenju Svete Stolice, najnoviji nalazi krvi i snimke prsnog koša pokazali su da je njegovo zdravstveno stanje dovoljno stabilno za otpust, koji se očekuje u subotu poslijepodne.

Papa je u utorak podvrgnut operativnom zahvatu nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom pluća, najčešći oblik zloćudnog tumora pluća.

Liječnici odstranili dio desnog plućnog krila

Operacija je obavljena u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata kirurzi su papi odstranili donji režanj desnog plućnog krila.

Prema informacijama koje su objavili njegovi liječnici, zahvat je protekao uspješno i bez komplikacija.

Ipak, pojedini važni medicinski podaci još nisu poznati. Nije objavljena veličina odstranjenog tumora, kao ni informacija o eventualnom širenju bolesti na okolne limfne čvorove.

Riječ je o nalazima koji su važni za procjenu stadija bolesti, daljnjeg liječenja i dugoročne prognoze.

U nedjelju ponovno pred vjernicima

Unatoč ozbiljnoj dijagnozi i nedavnom operativnom zahvatu, papa bi se već u nedjelju trebao vratiti dijelu svojih javnih dužnosti.

Kako je najavljeno iz Vatikana, iz svojih odaja predvodit će molitvu za hodočasnike okupljene na Trgu svetog Petra.

To bi ujedno trebalo biti njegovo prvo javno pojavljivanje od odlaska u bolnicu.

Dijagnoza otvorila pitanja o nastavku pontifikata

Vijest o papinoj bolesti izazvala je zabrinutost među katoličkim vjernicima diljem svijeta.

Lav je za poglavara Katoličke Crkve izabran u svibnju 2025. godine, a njegova dijagnoza stigla je relativno rano tijekom pontifikata.

Iako je dosad ostavljao dojam aktivnog i energičnog crkvenog poglavara, ozbiljnost bolesti otvorila je pitanja o tome kako bi liječenje i oporavak mogli utjecati na njegove buduće obveze.

Za sada iz Vatikana stižu ohrabrujuće informacije o postoperativnom oporavku, dok će daljnji medicinski nalazi biti važni za određivanje sljedećih koraka u liječenju.