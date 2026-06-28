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Pao zrakoplov u Francuskoj, poginulo 11 ljudi

Strašna tragedija

Jedanaest ljudi poginulo je nakon pada civilnog zrakoplova u gradu Tomblaineu na sjeveroistoku Francuske, izvijestile su lokalne vlasti, prenosi BBC

Pilot i 10 putnika poginuli su u nesreći, među njima je bilo petero učenika i pet instruktora padobranstva, naveli su lokalni dužnosnici.

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Zrakoplov, koji je pripadao padobranskoj školi, srušio se nakon polijetanja s aerodroma Nancy-Essey, prenose lokalni mediji. Francuski ministar unutarnjih poslova na putu je prema mjestu nesreće, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Policija je apelirala na javnost da izbjegava područje oko zračne luke u departmanu Meurthe-et-Moselle.

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