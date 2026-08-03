Pao sumnjivi Britanac: Policija mu pronašla LSD, 77 ecstasyja, ketamin i halucinogene gljive

Policija je u Pirovcu uhitila 32-godišnjeg državljanina Velike Britanije kod kojeg je pronađena veća količina različitih vrsta droge, kao i veći novčani iznos. Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije. Britanac je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policajcima bilo sumnjivo njegovo ponašanje

Muškarca su policajci uočili u večernjim satima u nedjelju, 2. kolovoza, u Pirovcu. Zbog njegova sumnjivog ponašanja odlučili su ga provjeriti, nakon čega je kod njega pronađena cijela paleta različitih narkotika. Policija je oduzela pet vrećica s ukupno 15,88 grama marihuane, 77 tableta MDMA, 258 grama psilocibina, odnosno halucinogenih gljiva, te još devet vrećica s ukupno 24,57 grama iste droge.

Pronašli ketamin, LSD i veći iznos novca

Kod osumnjičenog je pronađeno i 13 vrećica s ukupno 11,7 grama ketamina, kao i 27 vrećica s 26,09 grama MDMA. Oduzeta mu je i vrećica s četiri doze LSD-a te veći novčani iznos. Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Po završetku postupanja bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podnesena kaznena prijava.