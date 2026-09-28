"Pao" stari znalac policije s "flashom" u Zabiokovlju

Policijski službenici su 24. rujna oko 16:50 sati u Vrgorcu zaustavili osobno vozilo u kojem se kao putnik nalazio 36-godišnjak.

Tijekom kriminalističkog istraživanja kod njega je pronađeno i oduzeto 10,5 grama marihuane te 7,9 grama droge “flash”, zapakirane u omote.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 36-godišnjak je uhićen. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Kako navode iz policije, 36-godišnjak je i ranije prijavljivan zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv osobne slobode i imovine, kao i zbog zlouporabe droga.

Nakon provedenog postupka određen mu je istražni zatvor.