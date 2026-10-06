Pao s mopeda i teško se ozlijedio, vozio pod utjecajem alkohola

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak navečer u Biskupiji, na županijskoj cesti ŽC 6058, gdje je teško ozlijeđen 32-godišnji vozač mopeda. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 21 sat. Muškarac je upravljao mopedom šibenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola, a na ravnom dijelu ceste nije se kretao sredinom svoje prometne trake.

Udario u betonsko postolje

Mopedom je skrenuo više udesno, nakon čega je prednjim kotačem zahvatio šljunčanu površinu i nastavio se po njoj kretati. Prilikom kočenja prednjim dijelom mopeda udario je u betonsko postolje, izgubio ravnotežu te zajedno s vozilom pao na tlo. Prevezen je u Opću i veteransku bolnicu "Hrvatski ponos" u Kninu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju.

Slijedi prekršajna prijava

Vozaču su u zdravstvenoj ustanovi uzeti uzorci krvi i urina radi daljnje analize. Nakon što stignu rezultati, protiv 32-godišnjaka će zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.