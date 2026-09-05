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Pao na metalnu ogradu, dio ostao zaboden u tijelu – vatrogasci rezali ogradu

Zagrebački vatrogasci danas su intervenirali u Prečkom nakon nesvakidašnje nesreće u kojoj je muškarac, nakon pada na metalnu ogradu, zadobio ubodnu ozljedu u donjem dijelu glave
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Dojava je zaprimljena u 10:35 sati, nakon što se muškarac spotaknuo i pao na metalnu ogradu. Pritom je zadobio ozljedu mekog tkiva u donjem dijelu glave, a dio metalne ograde ostao je u tijelu unesrećenog.

Kako bi ga što sigurnije izvukli i omogućili transport u bolnicu, zagrebački vatrogasci morali su alatima odrezati dio ograde koji je ostao zaboden u tijelu.

Unesrećeni je potom prevezen u bolnicu, gdje je metalni dio trebao biti medicinski uklonjen.

Iako prizor i okolnosti nesreće zvuče izrazito dramatično, muškarac je, srećom, zadobio lakše ozljede.

 

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