Pao na metalnu ogradu, dio ostao zaboden u tijelu – vatrogasci rezali ogradu

Dojava je zaprimljena u 10:35 sati, nakon što se muškarac spotaknuo i pao na metalnu ogradu. Pritom je zadobio ozljedu mekog tkiva u donjem dijelu glave, a dio metalne ograde ostao je u tijelu unesrećenog.

Kako bi ga što sigurnije izvukli i omogućili transport u bolnicu, zagrebački vatrogasci morali su alatima odrezati dio ograde koji je ostao zaboden u tijelu.

Unesrećeni je potom prevezen u bolnicu, gdje je metalni dio trebao biti medicinski uklonjen.

Iako prizor i okolnosti nesreće zvuče izrazito dramatično, muškarac je, srećom, zadobio lakše ozljede.