Pao diler u Omišu: Policija zaplijenila gotovo 100 grama amfetamina i vagu za pakiranje

Policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Muškarac je uhićen u četvrtak, 2. srpnja, nakon što su policajci tijekom postupanja kod njega pronašli 2,8 grama amfetamina, koji su odmah oduzeti. Nakon uhićenja priveden je u policijsku postaju radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja.

Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su još dvije vrećice s ukupno 97,16 grama amfetamina, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje na kojoj su bili vidljivi tragovi droge. Policija sumnja da je vaga korištena za vaganje i pakiranje narkotika namijenjenih daljnjoj preprodaji.

Provedenim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 32-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, zbog čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.