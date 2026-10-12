Pao čovjek iz vrha zloglasne mafije s putovnicom BiH: Policiju šokiralo ono što je pronašla ispod dječjeg jastuka

Njemačka policija provela je veliku akciju protiv pripadnika zloglasne turske kriminalne organizacije Daltons, čiji se članovi sumnjiče za iznude, oružane napade i pokušaje ubojstava. Banda već mjesecima sije strah među poduzetnicima u Njemačkoj, a od imućnih turskih i kurdskih poslovnih ljudi navodno pokušava iznuditi milijune eura.

U velikoj policijskoj akciji u Kölnu uhićeno je šest muškaraca, dok je u španjolskoj Marbelli uhićen Ali S., kojeg istražitelji smatraju jednim od ključnih ljudi mreže za trgovinu oružjem i drogom povezane s ovom kriminalnom organizacijom.

Pištolji mogli ispaljivati 17 metaka u sekundi

Njemačka policija i Savezni ured kriminalističke policije (BKA) proveli su raciju u četvrtak, nakon 21 mjeseca tajne istrage. Tijekom pretraga nekoliko kafića i stanova u kölnskoj četvrti Mülheim zaplijenjeni su kanabis, kokain, 10.500 eura gotovine, 2500 eura krivotvorenog novca i 15 pištolja.

Prema informacijama Bilda, riječ je o neregistriranim kopijama pištolja Glock proizvedenima u Turskoj i prokrijumčarenima u Njemačku, prenosi Dnevnik.hr.

"Tko posjeduje takvo vatreno oružje, ima ga kako bi počinio kaznena djela", izjavio je Michael Esser, ravnatelj kriminalističke policije u Kölnu.

Pojedini pištolji bili su toliko prepravljeni da su mogli ispaljivati čak 17 metaka u sekundi, čime su dobili karakteristike automatskog oružja. Istražitelji još provjeravaju jesu li zaplijenjeni pištolji korišteni u ranijim napadima u Kölnu i okolici.

Posebno uznemirujući detalj otkriven je tijekom pretrage stana jednog od osumnjičenika. Ondje je, prema navodima istražitelja, napunjeni pištolj bio skriven u krevetu, ispod jastuka malog djeteta.

Oružje i drogu prodavali u kafiću

Za jednog od glavnih ljudi mreže za trgovinu oružjem i drogom smatra se Ali S., muškarac turskog podrijetla. Prema informacijama Bilda, turske vlasti za njim su raspisale tjeralicu zbog sumnje da je pripadnik bande Daltons.

Iako je prije nekoliko godina u Njemačku ušao s vlastitom putovnicom, kasnije se navodno koristio krivotvorenim dokumentima. Tako je tijekom jedne policijske kontrole kod sebe imao bosansku putovnicu.

Službeno je bio prijavljen u Bruxellesu, u Belgiji, no istražitelji sumnjaju da je iz Kölna upravljao aktivnostima kriminalne organizacije na području njemačke savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Svoje navodne kriminalne poslove Ali S. uglavnom je obavljao u jednom kafiću u ulici Berliner Straße, u kölnskoj četvrti Mülheim. Ondje je, zajedno sa suradnicima, navodno prodavao oružje i drogu.

Cijena jednog pištolja iznosila je 3000 eura, a prema policijskim informacijama, među kupcima su bili i pripadnici motociklističkih bandi. Tijekom pretraga zaplijenjene su i različite vrste droge, uključujući takozvani ružičasti kokain, prenosi Dnevnik.hr.

Pobjegao nakon oružanog obračuna

Ali S. osumnjičen je i za sudjelovanje u brutalnom sukobu pripadnika dviju velikih romskih obitelji koji se prije otprilike dva mjeseca dogodio u ulici Berliner Straße u Kölnu. Sumnja se da je tijekom tog obračuna pucao u dvojicu muškaraca, nakon čega je pobjegao u Španjolsku.

Međutim, istražitelji njemačkog BKA uspjeli su mu ući u trag u Marbelli, gdje je u četvrtak organizirana akcija njegova uhićenja u suradnji sa španjolskom policijom.

Neposredno prije uhićenja dogodio se neočekivan preokret. Ali S. navodno je primijetio da ga policija prati, naručio vozilo putem aplikacije Uber i pobjegao. Ipak, nekoliko sati kasnije istražitelji su ga uspjeli pronaći i uhititi.

Osumnjičeni se sada nalazi u istražnom zatvoru u Španjolskoj, a očekuje se njegovo izručenje Njemačkoj. Istraga se nastavlja, a njemačka policija provjerava jesu li zaplijenjeni pištolji korišteni u drugim oružanim napadima te kakva je bila uloga pojedinih osumnjičenika u kriminalnoj mreži.