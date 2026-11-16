'PAO' 23-GODIŠNJAK U SPLITU S GOTOVO PET KILA KOKAINA: Pokušao pobjeći policiji, ali nije daleko stigao

Splitska policija ostvarila je značajnu zapljenu droge nakon postupanja prema mlađem muškarcu koji je pokušao pobjeći policijskim službenicima.

Kako je izvijestila policija, u subotu, 14. studenoga 2026. godine, policijski službenici Službe kriminaliteta droga u Splitu pristupili su muškarcu rođenom 2003. godine te ga legitimirali.

Međutim, nakon što su mu policajci pristupili i utvrdili identitet, muškarac je pokušao pobjeći.

Policajci ga sustigli i spriječili bijeg

Njegov pokušaj bijega nije uspio. Policijski službenici ubrzo su ga sustigli te su, uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje, spriječili daljnji bijeg.

Uslijedilo je kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je od osumnjičenog oduzeta znatna količina droge.

Oduzeto čak 4,74 kilograma kokaina

Prema službenim informacijama, tijekom kriminalističkog istraživanja od muškarca je oduzeto 4.740 grama kokaina, odnosno čak 4,74 kilograma ove droge.

Riječ je o gotovo pet kilograma kokaina koji su oduzeti tijekom policijskog postupanja.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava.

Muškarac je potom predan pritvorskom nadzorniku.

Policija u dostavljenom priopćenju nije navela dodatne pojedinosti o okolnostima pronalaska droge niti njezinu procijenjenu tržišnu vrijednost.