Panoramski let pretvorio se u tragediju: Poginula mlada influencerica s mamom i bakom

Sedamnaestogodišnja kolumbijska influencerica Sofia Murillo poginula je u teškoj helikopterskoj nesreći tijekom obiteljskog odmora u Brazilu. U tragediji su život izgubile i njezina majka Wendy Manrique (37) te baka Rocio Cubillos (59).

Mlada Sofia iz Bogote bila je dobro poznata na TikToku, gdje ju je pratilo više od 208 tisuća ljudi. Objavljivala je sadržaj vezan uz ljepotu, njegu kože i kozmetičke proizvode, a samo nekoliko dana prije tragedije sa svojim je pratiteljima podijelila snimku iz teretane.

Obitelj je boravila na odmoru u Brazilu, a kobnog 8. kolovoza odlučili su razgledati Rio de Janeiro iz zraka. Prema riječima Sofijina ujaka Victora Manriquea, rezervirali su panoramski let helikopterom u trajanju od dvadesetak minuta, tijekom kojeg su trebali vidjeti i jednu od najpoznatijih brazilskih znamenitosti – kip Krista Otkupitelja.

Sofia, njezina majka i baka poletjele su oko 11 sati, dok je ostatak obitelji ostao čekati svoj red za sljedeći let.

Helikopter se, međutim, srušio na području šume Tijuca, u blizini Vista Chinese. Prema izvještajima, poginuo je i pilot Alessandro Rocha.

Uzrok nesreće zasad nije poznat, a istraga je u tijeku. Brazilski mediji navode da su vatrogasci pronašli kameru koja je tijekom leta snimala unutrašnjost kabine te je predali istražiteljima.

Prema podacima brazilske Nacionalne agencije za civilno zrakoplovstvo, helikopter je imao važeću dokumentaciju i odobrenje za obavljanje turističkih letova.

Vijest o Sofijinoj smrti potresla je njezine prijatelje i brojne pratitelje. Društvene mreže ubrzo su preplavile emotivne poruke kojima se opraštaju od 17-godišnjakinje i članova njezine obitelji.

Jedna od prijateljica opisala ju je kao osobu koja joj je bila oslonac i izvor radosti te poručila kako će joj zauvijek biti zahvalna što ju je naučila što znači pravo prijateljstvo, piše Dnevnik.hr.