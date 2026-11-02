Panoramski kotač u Splitu izazvao buru, a sada su progovorili vlasnici: Otkrili cifre od kojih se vrti u glavi!

Nakon što je Dalmacija Danas otvorila pitanje troškova postavljanja panoramskog kotača tijekom splitskog Adventa, oglasili su se predstavnici vlasnika mobilnih panoramskih kotača u Hrvatskoj.

U očitovanju objašnjavaju koliko košta nabava takve atrakcije, zašto gradovi sufinanciraju njezino postavljanje i zbog čega, kako tvrde, nije moguće jednostavno uspoređivati troškove različitih adventskih manifestacija.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Potaknuti aktualnim medijskim raspravama o postavljanju panoramskog kotača u Splitu, želimo javnosti približiti poslovni model i stvarne troškove osiguravanja ovakvih atrakcija tijekom adventskih manifestacija.

U Hrvatskoj djeluje svega nekoliko tvrtki koje raspolažu mobilnim panoramskim kotačima. Riječ je o tehnički zahtjevnim i iznimno skupim napravama, čija se nabavna vrijednost, ovisno o veličini i opremi, kreće okvirno od 700.000 do 3 milijuna eura. Uz samu investiciju, značajne troškove predstavljaju transport teškim teretnim vozilima, montaža i demontaža, angažman radnika, tehnički pregledi, osiguranje, održavanje i svakodnevno upravljanje napravama.

Važno je razlikovati poslovanje tijekom ljetne turističke sezone od zimskih adventskih manifestacija. Dok u turističkoj sezoni atrakcije na frekventnim lokacijama mogu poslovati na potpuno komercijalnoj osnovi, uključujući plaćanje zakupa javne površine, tijekom zimskih mjeseci poslovni rizik znatno je veći. Posjećenost i prihodi uvelike ovise o vremenskim uvjetima, kvaliteti programa i ukupnoj posjećenosti manifestacije.

Upravo zato u brojnim hrvatskim gradovima već godinama postoji model djelomičnog sufinanciranja troškova dolaska i postavljanja panoramskih kotača, najčešće u okviru do 20.000 eura, ovisno o terminu i dužini rada, lokaciji i ugovorenim općim uvjetima. Takva sredstva predstavljaju naknadu za osiguravanje sadržaja manifestacije, dok vlasnik atrakcije i dalje snosi značajan dio operativnih troškova i rizik ostvarivanja prihoda od prodaje ulaznica.

Pritom je važno naglasiti da uvjeti nisu jednaki u svim gradovima. Troškovi ovise o udaljenosti transporta, pripremljenosti lokacije, dostupnosti električnih priključaka, potrebnoj infrastrukturi, broju angažiranih radnika i drugim tehničkim zahtjevima. Stoga izravne usporedbe pojedinih gradova, bez poznavanja svih ugovorenih obveza, ne daju uvijek realnu sliku.

Panoramski kotači i barokni karuseli, osim komercijalne funkcije, predstavljaju i prepoznatljive vizualne atrakcije, mjesta okupljanja i fotografiranja te vrijedan doprinos turističkoj ponudi i blagdanskom identitetu grada.

Sličan model kombiniranja naknade za osiguravanje atrakcije i prihoda od prodaje ulaznica primjenjuje se i kod brojnih adventskih klizališta, čije postavljanje gradovi često financiraju ili sufinanciraju putem postupaka javne nabave. Iznosi ugovorenih naknada pritom se, ovisno o opsegu usluge i uvjetima pojedinog projekta, u praksi mogu kretati od 30.000 do 60.000 eura, pa i više.

Pritom je važno uzeti u obzir da postavljanje panoramskog kotača podrazumijeva znatno složenije tehničke, organizacijske i logističke zahtjeve, kao i opsežnije sigurnosne procedure u odnosu na postavljanje klizališta. Dodatno, riječ je o kapitalno znatno zahtjevnijoj atrakciji, čija je nabavna vrijednost, peterostruko veća od vrijednosti opreme potrebne za uspostavu klizališta.

Smatramo opravdanim da javnost ima potpuni uvid u trošenje javnih sredstava, ali i da se pritom jasno razlikuju troškovi pojedine atrakcije od troškova ukupne infrastrukture manifestacije. Svaku financijsku usporedbu potrebno je temeljiti na stvarnom opsegu usluge i usporedivim uvjetima.

Naš je cilj pridonijeti objektivnom razumijevanju djelatnosti koja zahtijeva velika ulaganja, visoke sigurnosne standarde i značajan poslovni rizik, osobito tijekom zimskih mjeseci - stoji u priopćenju za medije kojeg potpisuju predstavnici vlasnika mobilnih panoramskih kotača u Republici Hrvatskoj.