Pod posebno jakim mjerama osiguranja, s pravosudnim policajcima u 'pancirkama' i praktički brigadom službenika na osiguranju sigurnosti i reda u velikoj sudnici splitske 'palače pravde', krenulo je suđenje zločinačkoj organizaciji s Markom Benzonom (41) na čelu, bivšim svjetskim prvakom u kickboxingu živopisnog nadimka Čimpi.

Nije nikakva šala, ukupno je USKOK optužio 25 osoba za sudjelovanje u kriminalnoj skupini koja se prvenstveno bavila dilanjem. Droge jelte. A prema optužnici između lipnja 2020. i lipnja 2021. godine preprodajom droge zaradili su gotovo dva milijuna eura! Dobro, bile su to godine korona-stege, trebali su 'ausweisi' za prolaziti granice gradova i županija, pa je valjda i potražnja za opijatima bila poveća...

Među optuženima je i drugi boss skupine Hrvoje Kelić (42) zvani Medo, ali i geografski vrlo razgranato društvo iz Šibenika, Kloštar Ivanića, Brežica (SLO), Korčule... Pa tako ne čudi da je i Jakša Cvitanović Cvik dio optužene skupine. Većina članova dolazi iz zatvora, tek je njih petoro na slobodi pa ne čudi da je sudnica bila dupkom puna. Djelovalo je pomalo nestvarno, gomila optuženih u nekoliko redova, a problema sa smještajem imali su, očekivano na toliki broj ljudi, i njihovi odvjetnici...

Iako se već i ovo okupljanje može proslaviti kao mini-uspjeh, naravno da se procesno situacija nije pomakla s mrtve točke.

Jer nisu stigli svi optuženi: lako sad za optuženog B.V. koji je na terapiji zbog šuge, kako je rečeno u sudnici, bolesti koja se pojavila u zatvorskom sustavu ili njegove suoptuženice koja je friško rodila pa se opravdala terapijom zbog djeteta, nego je 'miniranje' glavne rasprave u ovom postupku se facto pripisano upravi zatvora u Lepoglavi!

Preciznije, kako je jutros kazala sutkinja (troje profesionalaca sude u ovom slučaju, nema porotnika-amatera), optuženog u ovom postupku Tomislava Š. 'nisu doveli pravosudni djelatnici iz kaznionice u Lepoglavi niti su izvijestili o razlozima nedolaska'. Jesu li tek zaboravili na ročište ili je riječ o nekim sigurnosnim ili možda kadrovskim problemima, za sada nije poznato.

Tek se zna da je zbog toga neslavno propao pokušaj organiziranja suđenja u ovom slučaju te su nova ročišta zakazana za siječanj. Dva datuma, a sutkinja je upozorila sve prisutne odvjetnice i odvjetnike kako se moraju organizirati u slučaju preklapanja s drugim obavezama, jer zbog broja optuženih ovdje neće biti moguće prilagodbe osobnim interesima...