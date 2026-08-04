Paljenje vatre na otvorenom više nije prekršaj: Za izazivanje požara prijete visoke kazne i zatvor

Četiri kanadera gasila su požar u Zadru, a policija i dalje utvrđuje njegov uzrok. Sumnja se na ljudski nemar, a zbog visokih temperatura i opasnosti od novih požara lokalne vlasti uvode stroge zabrane paljenja vatre na otvorenom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da policija radi na slučaju. "Policijska uprava provodi izvide. Nadam se da će počinitelj biti pronađen ako se utvrdi da je požar podmetnut", izjavio je.

Nemar se smatra glavnim uzrokom požara i na kontinentu, zbog čega su na snazi zabrane paljenja vatre. "Zabrana je za vatrogastvo iznimno važna jer građane moramo upozoriti da se paljenje vatre na otvorenom više ne tretira kao prekršaj, već kao kazneno djelo", rekao je vatrogasni zapovjednik Goran Franković.

Stroge kazne za prekršitelje

Franković je pojasnio da propisane kazne nisu zanemarive, piše Dnevnik. "Kreću se od 1990 do 19.900 eura, a kao druga mogućnost predviđena je kazna do 60 dana zatvora. To je velik teret za naše građane i zato moraju biti oprezni", dodao je.

Ministar Božinović podržava odluke koje donose lokalne i regionalne samouprave. "Ove odluke imaju zakonsko utemeljenje i usmjerene su na suzbijanje vrlo čestog uzroka požara, a to je neodgovorno paljenje korova i vatre na otvorenim prostorima", kazao je.

Područja pod zabranom

Primjerice, u Karlovačkoj županiji do kraja rujna na snazi je izričita zabrana paljenja vatre. Odnosi se na poljoprivredna zemljišta, područja uz šume, same šume i šumske putove, odlagališta otpada, gradske parkove te sva otvorena područja bez nadzora.

Što je s roštiljanjem?

Franković je odgovorio i na često pitanje o korištenju roštilja. "Mnogi se pitaju smiju li upaliti roštilj u svom dvorištu. Odgovor je da. Vatra u kontroliranim uvjetima, unutar ložišta, nije požar. Međutim, vatra na otvorenom prostoru početak je požara i za samo 15 minuta može izazvati veliku tragediju", objasnio je.

Nove odluke predviđaju kaznenu odgovornost i za one koji primijete požar, a ne prijave ga, piše Index.