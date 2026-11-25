Studentski kampus u Splitu ovih se dana užurbano priprema za Advent. Proteklih mjesec dana djelatnici Studentskog centra zajedno s 40 studenata radili su na montaži, postavljanju lampica i uređenju prostora. Samo su studenti za pripreme adventa uložili više od 500 radnih sati, pa je ovo u punom smislu Advent koji studenti pripremaju za svoje kolegice i kolege.

Advent na Kampusu otvara se u četvrtak u 18.30 sati, a prvih 200 posjetitelja dočekat će besplatno piće. U 19.30 sati pali se milijun lampica, a u 20 sati na pozornicu izlazi grupa Boss. Advent organizira Studentski centar Split zajedno sa Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu i Sveučilištem u Splitu.

Tijekom prosinca Kampus postaje osvijetljena oaza mladosti i zabave. To je mjesto za šetnju u dvoje, za fotke s ekipom i druženja koja se otegnu dulje od planiranog. Lampice se pružaju nad stazama i obavijaju drveće, a topla svjetla prate posjetitelje od ulaza sve do pozornice.

Kad koncerti počnu, Kampus mijenja ritam. Cijeli prostor ispred pozornice velika je diskoteka s modernom rasvjetom, a jedina razlika od pravog kluba je što se pleše pod zvijezdama. Tko želi opušteniji tempo, ima chill zonu. Za kuhano vino i nešto za pojesti tu je devet adventskih kućica sa studentskim cijenama, od kojih dvije nude zanimljivu gastro ponudu.

24 dana, 24 večeri programa

Od 26. studenoga do 19. prosinca na Kampusu se svira svake večeri, a koncerti počinju u 20 sati. Advent na Kampusu jedini je advent na sveučilišnom kampusu s ovako bogatim programom. Nastupaju, među ostalima, Željko Bebek, Neda Ukraden, Maja Šuput, Giuliano i Diktatori, Jole, Matko i Brane i Alen Nižetić, koji 19. prosinca zatvara Advent. Uz koncerte, program donosi stand up Tomislava Primorca, Filmsku potjeru s Moranom Zibar i kvizove znanja, među kojima je i kviz s Deanom Kotigom. Advent na Kampusu posjetit će i ovogodišnji maturanti u sklopu Smotre Sveučilišta u Splitu te će imati priliku u opuštenom blagdanskom ozračju iz prve ruke doživjeti dio studentskog života i sadržaje koje Sveučilište u Splitu nudi.

Vidimo se na svečanom otvorenju!