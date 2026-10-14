Pali zbog 700 grama kokaina: Dokić sve priznao, Brzi oslobođen!

Briga manje za Marka Gilića Brzog: pred općinskim sudom u Splitu oslobođen je optužbe za nešto više od 700 grama kokaina, jer je posjedovanje te količine droge za vlastito korištenje priznao Igor Dokić! I dobio dvije godine zatvora.

Dokić je, prema mišljenju vještaka, ovisnik o velikim količinama narkotika pa ne vidi ništa sporno u tome da je Dokić imao 708 grama kokaina kod sebe. Preciznije, 'bijelo' je imao u BMW-u njemačkih registracija kojim se koristi Bilić kad ga je presrela policija 22. travnja 2025. godine u Kupreškoj ulici u Splitu. Suvozač mu je bio nećak Bruno Dokić koji je u prvi mah također optužen, no tijekom postupka je tužiteljstvo odustalo od kaznenog progona protiv mladića. Gilićev jedini krimen je bio taj automobil, a kako je Dokić potpuno preuzeo krivnju na sebe, tako je Brzi oslobođen optužbe.

A cijeli taj slučaj dogodio se dok je trajala obrada slučaja ubojstva Lovre Vukušića, čiji su posmrtni ostaci napola spaljeni (uzrok smrti je bio prerezan grkljan, a plamenom se kasnije pokušalo spriječiti otkrivanje identiteta) pronađeno koji dan ranije na obroncima Kozjaka, iznad Rupotine. Policija je već u tom trenutku sumnjala na Gilića i Dokića, ispostavilo se kasnije, no upravo prebacivanje kokaina se u tom trenutku pokazalo ključnim da se osumnjičeni uhite (zbog droge), a onda kasnije probave i dokazi za likvidaciju Vukušića... Doista, na koncu su obojica optuženi zbog tog svirepih zločina te je pred Županijskim sudom u Splitu u tijeku suđenje.