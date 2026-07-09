'Pali' u akciji policije: U Splitu i okolici zaplijenjeni kokain, marihuana i speed

Policija je dovršila dva odvojena kriminalistička istraživanja nad dvojicom muškaraca koje sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Obojica su uhićena, a od njih su oduzeti kokain, marihuana i amfetamin (speed), čime je spriječena njihova daljnja preprodaja i stjecanje protupravne imovinske koristi.

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U Splitu je tijekom kupoprodaje droge zatečen 25-godišnjak koji je kod sebe imao kokain i marihuanu, a policija ga je uhitila i privela na daljnje kriminalističko istraživanje.

Na trogirskom području policijski službenici proveli su pretragu stana 44-godišnjaka, kojom prilikom su pronašli i oduzeli 21,2 grama amfetamina (speeda) te digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Protiv obojice osumnjičenih podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.