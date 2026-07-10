Pali serijski provalnici: Rumunjski dvojac harao Hrvatskom, operirali i po Dalmaciji

Policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske, u suradnji s kolegama iz PU karlovačke, PU dubrovačko-neretvanske i PU šibensko-kninske, dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom rumunjskih državljana u dobi od 39 i 51 godine zbog sumnje da su počinili ukupno devet kaznenih djela.

Tereti ih se za šest kaznenih djela teške krađe te tri kaznena djela teške krađe u pokušaju.

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Prema sumnjama policije, od 17. kolovoza 2025. do 7. srpnja 2026. godine provaljivali su u stanove u Gospiću, Senju, Otočcu, Dugoj Resi, Karlovcu, Novoj Mokošici, Dubrovniku i Metkoviću. Iz stanova su otuđivali novac i nakit.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica osumnjičenika uhićena su i predana pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.