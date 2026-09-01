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PALI NOVI REKORDI More kod Splita i Komiže nikad toplije u rujnu

Rujan tek počeo, a temperature mora već su premašile dosadašnje najviše vrijednosti za ovaj mjesec

Prvi dan rujna donio je nove temperaturne rekorde mora na srednjem Jadranu. Jutros su rekordne vrijednosti za ovaj dio godine izmjerene u Splitu i Komiži.

U Splitu je temperatura mora iznosila 27,4 stupnja, čime je postavljen novi rujanski rekord. Dosadašnji rekord iznosio je 27,3 stupnja, a zabilježen je 2. rujna 2015. godine.

Rekord pao i u Komiži

Još toplije more jutros je izmjereno u Komiži, gdje je temperatura dosegnula čak 27,7 stupnjeva.

Time je također srušen dosadašnji rekord za rujan. Prethodni maksimum u Komiži iznosio je 27,3 stupnja, a izmjeren je 2. rujna 2024. godine.

Tako je rujan tek počeo, a temperature mora već su premašile dosadašnje najviše vrijednosti za ovaj mjesec na obje mjerne lokacije.

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