PALI NOVI REKORDI More kod Splita i Komiže nikad toplije u rujnu

Prvi dan rujna donio je nove temperaturne rekorde mora na srednjem Jadranu. Jutros su rekordne vrijednosti za ovaj dio godine izmjerene u Splitu i Komiži.

U Splitu je temperatura mora iznosila 27,4 stupnja, čime je postavljen novi rujanski rekord. Dosadašnji rekord iznosio je 27,3 stupnja, a zabilježen je 2. rujna 2015. godine.

Rekord pao i u Komiži

Još toplije more jutros je izmjereno u Komiži, gdje je temperatura dosegnula čak 27,7 stupnjeva.

Time je također srušen dosadašnji rekord za rujan. Prethodni maksimum u Komiži iznosio je 27,3 stupnja, a izmjeren je 2. rujna 2024. godine.

Tako je rujan tek počeo, a temperature mora već su premašile dosadašnje najviše vrijednosti za ovaj mjesec na obje mjerne lokacije.