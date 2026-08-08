Palestinci kod Betlehema pod sve većim pritiskom: "Ovakva stvarnost postaje gotovo nepodnošljiva"

Izraelske okupacijske snage zajedno s doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali provode sustavnu politiku represije, nasilja i dehumanizacije Palestinaca, prenosi N1.

"Nalazimo se u Khalayel al-Louzu, na periferiji Betlehema", piše Al Jazeerina dopisnica s okupirane Zapadne obale.

Ovo je selo izloženo pritisku nekoliko ilegalnih doseljeničkih ispostava. Izraelski doseljenici postavili su svoje kamp-prikolice i spremnike za vodu te doveli stoku. Zemljište koje pripada selu koriste za ispašu ovaca. Napadaju kuće koje se nalaze doslovno na nekoliko koraka od njih, dodaje se.

"Razgovarali smo s ovdašnjim stanovnicima. Razbijeni su im prozori, a njihovi automobili bili su meta napada.

Ti napadi potpuno remete svakodnevni život jer Palestinci, u konačnici, nisu samo nezaštićeni. Nije problem samo u tome što nemaju nikoga koga bi mogli pozvati u pomoć. Ako se pokušaju obraniti od tih napada, bivaju pritvoreni ili doseljenici i okupacijske snage otvaraju vatru na njih.

Napadi se ne moraju događati svakoga dana, čak ni svakoga tjedna. Sama prisutnost tih ilegalnih ispostava i većeg naselja predstavlja napad na njihov opstanak. Upravo je ta suradnja između izraelskih doseljenika i izraelske vojske ono što Palestincima ulijeva strah i čini ovdašnju stvarnost gotovo nepodnošljivom.

A što situacija više eskalira, to izraelska desničarska vlada može biti sigurnija da će na izborima u listopadu moći računati na potporu doseljenika koji žive u ovakvim ispostavama", izvješćuje Nour Odeh.