"Pale sam na svijetu" stiže na splitsku pozornicu: Gradsko kazalište lutaka najavilo prvu premijeru sezone

U petak, 23. listopada, s početkom u 19 sati, u Gradskom kazalištu lutaka Split premijerno će biti izvedena predstava „Pale sam na svijetu“, nastala prema slikovnici danskog autora Jensa Sigsgaarda, u dramatizaciji Ivane Đule i Milice Sinkauz te režiji Renate Carole Gatica. Riječ je o prvoj premijeri nove kazališne sezone, ali i prvoj premijeri koju programski oblikuje novi ravnatelj GKL-a Split, Branimir Rakić.

Priča o dječaku Pali već desetljećima zaokuplja maštu djece diljem svijeta. Jedna od najpoznatijih priča danske dječje književnosti sada dobiva novo kazališno uprizorenje na pozornici Gradskog kazališta lutaka Split.

Što bi se dogodilo kada bismo se jednoga jutra probudili i shvatili da smo potpuno sami? Nema roditelja, nema odraslih, nema pravila – cijeli je svijet odjednom samo naš.

Upravo se to događa dječaku Pali. Isprva se čini da je samoća ostvarenje svih dječjih želja: može raditi što god poželi, ići kamo god želi i uživati u potpunoj slobodi. No kako dan odmiče, otkriva da sloboda, ako je nema s kim podijeliti, nije baš onakva kakvom ju je zamišljao.

„Pale sam na svijetu“ vodi publiku u svijet dječje mašte i igre, istodobno otvarajući važne teme prijateljstva, bliskosti, odgovornosti i potrebe za drugim čovjekom. Jer tek kada ostanemo sami, možda uistinu shvatimo koliko nam drugi znače.

U predstavi igraju Ivan Medić, Petar Salečić i Nina Vidan.

Glazbu potpisuju Ivana Đula i Luka Vrbanić, koreografiju Noemi Dessardo, a scenografiju i kreaciju lutke Alena Pavlović. Asistent scenografije je Luka Duplančić, lutku je izradila Luči Vidanović, dok je za kostimografiju glumaca i lutke zaslužna Sonja Obradović. Oblikovanje tona potpisuje Franko Perić, a oblikovanje svjetla Lucijan Roki.

Predstava je namijenjena djeci u dobi od tri godine naviše (3+).

Premijerna izvedba održat će se u petak, 23. listopada, u 19 sati u Gradskom kazalištu lutaka Split. Raspored izvedbi u slobodnoj prodaji i informacije o ulaznicama dostupni su na mrežnoj stranici www.gkl-split.hr.