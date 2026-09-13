Palačinke će biti prozračne i mekane ako u smjesu dodate ovaj sastojak

Mnogi zato u smjesu dodaju mineralnu ili kiselu vodu, no postoji još jedan jednostavan trik koji može pomoći da palačinke ostanu mekane i nakon što se ohlade. Riječ je o sodi bikarboni, prenosi N1.

Soda bikarbona tijekom pečenja potiče stvaranje sitnih mjehurića u tijestu, zbog čega palačinke mogu dobiti laganiju i prozračniju strukturu.

No, s njom ne treba pretjerivati jer prevelika količina može ostaviti neugodan, gorak ili čak sapunast okus.

Na konačnu teksturu utječe i način pripreme smjese. Ako tijesto predugo i snažno miješate, razvija se više glutena, zbog čega palačinke nakon pečenja mogu postati čvršće i žilavije.

Važno je i kako ih čuvate nakon pečenja. Ako palačinke dugo stoje nepokrivene, iz njih postupno isparava vlaga pa postaju suše i tvrđe. Zato ih je najbolje držati pokrivene ili u zatvorenoj posudi.