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Palačinke će biti prozračne i mekane ako u smjesu dodate ovaj sastojak

Palačinke su jedan od najjednostavnijih i najomiljenijih deserata, no postoji problem koji se često pojavi nakon pečenja – dok su vruće mekane i prozračne, nakon nekog vremena mogu postati žilave i izgubiti svoju teksturu

Mnogi zato u smjesu dodaju mineralnu ili kiselu vodu, no postoji još jedan jednostavan trik koji može pomoći da palačinke ostanu mekane i nakon što se ohlade. Riječ je o sodi bikarboni, prenosi N1.

Soda bikarbona tijekom pečenja potiče stvaranje sitnih mjehurića u tijestu, zbog čega palačinke mogu dobiti laganiju i prozračniju strukturu.

No, s njom ne treba pretjerivati jer prevelika količina može ostaviti neugodan, gorak ili čak sapunast okus.

Na konačnu teksturu utječe i način pripreme smjese. Ako tijesto predugo i snažno miješate, razvija se više glutena, zbog čega palačinke nakon pečenja mogu postati čvršće i žilavije.

Važno je i kako ih čuvate nakon pečenja. Ako palačinke dugo stoje nepokrivene, iz njih postupno isparava vlaga pa postaju suše i tvrđe. Zato ih je najbolje držati pokrivene ili u zatvorenoj posudi.

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