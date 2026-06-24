Pala žena koju je tražio Interpol: slučaj smrti 10-godišnjaka potresao je cijelu regiju

Bivša direktorica Benficine nogometne akademije u Ukrajini Marija Krivopišina uhićena je u Crnoj Gori po međunarodnoj tjeralici Interpola, objavio je ukrajinski glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko, piše Gol.hr

Krivopišina se našla na Interpolovoj listi traženih osoba zbog slučaja koji je potresao Ukrajinu još 2023. godine. Tada je tijekom nogometnog ljetnog kampa u kompleksu Olympic Village pokraj Kijeva život izgubio desetogodišnji Ivan Gončaruk, koji se utopio u jezeru.

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Nakon istrage, ukrajinske vlasti u rujnu 2025. godine podigle su optužnicu protiv bivše direktorice akademije zbog kršenja sigurnosnih propisa koje je rezultiralo smrću djeteta.

Uhićenje Krivopišine smatra se važnim korakom u istrazi tragedije koja je prije tri godine šokirala ukrajansku sportsku javnost. Ukrajinske vlasti sada očekuju nastavak pravnog postupka i eventualno izručenje kako bi se utvrdila puna odgovornost za smrt dječaka.