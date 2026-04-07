Pala odluka: Posvajanje djece u istospolnim parovima od sada bez bez blokada

Upravni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu kojom se potvrđuje da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, već se moraju provesti do kraja, u skladu s najboljim interesom djeteta.

Presuda je donesena 11. veljače 2026., a pravomoćna je postala 6. ožujka. Njome su poništene ranije odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su u konkretnom slučaju obustavili postupak posvojenja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Slučaj koji je otvorio pitanje prakse

Riječ je o situaciji u kojoj je žena željela posvojiti dijete svoje životne partnerice, što je pravno usporedivo s nizom slučajeva u heteroseksualnim obiteljima, primjerice kada jedan partner posvaja dijete drugog partnera nakon razvoda ili smrti biološkog roditelja.

Sud je utvrdio da ne postoji pravna osnova za isključivanje životnih partnera iz postupka posvojenja, osobito kada je osoba već prošla stručnu procjenu i upisana u registar potencijalnih posvojitelja.

Ujedno je naglašeno da nije dopušteno različito postupanje prema osobama na temelju njihove seksualne orijentacije te da životni partneri moraju biti tretirani jednako kao bračni i izvanbračni drugovi.

Poruka institucijama: zakon vrijedi jednako za sve

Odluka dolazi nakon višegodišnjih pravnih sporova koji su ukazivali na problem u praksi – unatoč ranijim sudskim odlukama koje su priznavale prava istospolnim parovima, administrativne prepreke i dalje su postojale.

U ovom slučaju nadležna tijela su obustavila postupak i odbila žalbu, no sud je takve odluke poništio i naložio ponovno provođenje postupka, uz obvezu poštivanja pravnog stajališta iz presude.

To u praksi znači da institucije više ne mogu odbijati zahtjeve isključivo zbog toga što se radi o životnom partnerstvu.

Naglasak na dobrobiti djeteta

U obrazloženju presude posebno se ističe da se odredbe Obiteljskog zakona moraju tumačiti u skladu s Ustavom i zakonima koji zabranjuju diskriminaciju.

Naglasak je stavljen na zaštitu djece, odnosno na činjenicu da dijete koje već živi u obitelji treba imati osiguranu punu pravnu sigurnost i odnos s oba roditelja.

Ovaj slučaj predstavlja prvi pravomoćno okončani postupak kojim se otvara put posvojenju djeteta partnera u istospolnoj obitelji u Hrvatskoj, no slični postupci već se vode i pred drugim sudovima.

Očekuje se da bi ova presuda mogla imati širi utjecaj na praksu i dovesti do ujednačenijeg postupanja institucija, uz stavljanje naglaska na ono što je u svakom pojedinom slučaju najvažnije – dobrobit djeteta.