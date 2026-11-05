Pala dvojica "vrlih"mladića u Splitu i Solinu: Jednom pronašli više od kilograma droge, drugom kokain, pištolj i 37 metaka

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske jučer su proveli dvije akcije na području Splita i Solina te uhitili dvojicu muškaraca u dobi od 24 i 27 godina zbog sumnje u preprodaju droge. Tijekom postupanja pronađene su veće količine marihuane, hašiša i kokaina, ali i vatreno oružje sa streljivom.

Na području Splita policija je uhitila 24-godišnjaka, a tijekom pretrage njegova stana pronađeno je i oduzeto 1.049 grama marihuane i 100 grama hašiša.

Uz drogu su pronađeni i predmeti za koje se sumnja da su korišteni za njezinu preprodaju, među kojima su vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 24-godišnjak je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predan pritvorskom nadzorniku.

U Solinu pronađeni kokain, pištolj i 37 komada streljiva

Istoga dana policijski službenici postupali su i na području Solina, gdje su uhitili 27-godišnjaka.

Kod njega je pronađeno 14 paketića kokaina, ukupne težine 19,2 grama, za koje policija sumnja da su bili pripremljeni za daljnju preprodaju.

Osim droge, policija je oduzela i poluautomatski pištolj, tri pripadajuća spremnika s ukupno 37 komada streljiva, kao i novac za koji postoji sumnja da potječe od preprodaje droge.

Protiv 27-godišnjaka podnosi se kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, osumnjičeni će tijekom današnjeg dana biti predan pritvorskom nadzorniku.