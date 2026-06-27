Pakleno podne: Split je u 12:00 bio najtopliji grad u Hrvatskoj, evo i ostalih temperatura

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku pokazuje svoju snagu već od podneva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najviša temperatura u zemlji u podnevnim satima izmjerena je na meteorološkoj postaji Split-Marjan, gdje je živa u termometru dosegnula 36,3 Celzijeva stupnja.

Odmah iza Splita slijede Hvar s 35,5 °C i Knin s 35,3 °C, dok su se vrlo blizu granice od 35 stupnjeva našli Zadar-aerodrom (34,9 °C) i Split-aerodrom (34,8 °C).

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Vrlo visoke temperature zabilježene su i na Lastovu te u Osijeku, gdje je izmjereno 34,6 °C, dok je u Šibeniku i na Rabu bilo 34,5 °C. U Senju i Rijeci izmjerena su 34,4 °C, u Pločama i Crikvenici 34,2 °C, a na riječkom i pulskom aerodromu 34,1 °C. U Vukovaru je temperatura u podne iznosila 34,0 °C.

Iako je današnjih 36,3 °C u Splitu iznimno visoka temperatura, ona je i dalje ispod lipanjskog rekorda grada. Prema podacima DHMZ-a, najviša lipanjska temperatura u Splitu iznosila je 38,5 °C, a izmjerena je 20. lipnja 2024. godine.

Meteorolozi upozoravaju da najgore tek slijedi. Vrhunac toplinskog vala očekuje se u nedjelju, kada bi u pojedinim dijelovima Hrvatske temperature mogle dosegnuti i 39 °C, zbog čega su za velik dio zemlje na snazi narančasta i crvena upozorenja na opasne vremenske uvjete.