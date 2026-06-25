Pakleni vikend: Evo koji dan je splitska regija u crveno

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je nova upozorenja za toplinski val. Hrvatska će se narednih dana sve više crvenjeti, a vrijeme će biti izuzetno opasno.

Prema sadašnjoj slici meteoalarma, najgori dan bit će u ponedjeljak, kada je gotovo cijela Hrvatska u crvenom, a tek malo bolje bit će u nedjelju. Petak i subota bit će još koliko-toliko podnošljivi.

U petak će u crvenom biti dvije regije - riječka i splitska, dok će se u subotu najviši stupanj opasnosti od toplinskog vala proširiti još i na dubrovačku regiju.

U nedjelju je crveni meteoalarm na snazi za sve regije osim za Osijek i Gospić, dok u ponedjeljak, prema sadašnjim prognozama, samo gospićka regija ostaje izvan crvenog područja.

Prema prognozi DHMZ-a, u petak će biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz povremenu malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne je moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na Jadranu ujutro i navečer puhati slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 20 stupnjeva, a na Jadranu od 22 do 27, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 31 i 36 stupnjeva.