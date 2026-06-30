Pakleni utorak u Hrvatskoj: DHMZ objavio gdje je bilo najvruće

Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), posljednji dan lipnja donio je rekordne temperature diljem Hrvatske. Na brojnim meteorološkim postajama srušeni su lipanjski, ali i apsolutni temperaturni rekordi, a najviša temperatura izmjerena je u Kninu, gdje je živa u termometru dosegnula čak 41,0 Celzijev stupanj.

Na drugom mjestu našao se Osijek – aerodrom s izmjerenih 39,8 °C, dok je treći bio Split (Marjan) s 39,5 °C. Visoke temperature zabilježene su i na splitskom aerodromu, gdje je izmjereno 39,3 °C.

Na popisu deset najtoplijih gradova dominiraju Dalmacija i istok Hrvatske.

Ovo je deset najtoplijih lokacija u Hrvatskoj prema DHMZ-u:

Knin – 41,0 °C

Osijek – aerodrom – 39,8 °C

Split (Marjan) – 39,5 °C

Split – aerodrom – 39,3 °C

Osijek – 38,8 °C

Senj – 38,6 °C

Slavonski Brod – 38,1 °C

Zadar – aerodrom – 38,0 °C

Šibenik – 38,0 °C

Rijeka – 38,0 °C

Vrhunac toplinskog vala tijekom poslijepodneva naglo je prekinulo snažno grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo velik dio Dalmacije. U Splitu je palo između 15 i 30 litara kiše po četvornom metru, u Solinu čak 38 litara, a temperatura je u samo nekoliko sati pala za više od 20 stupnjeva. Kiša je ujedno pomogla vatrogascima u borbi s velikim požarom na Čiovu.