Paklene vrućine u Njemačkoj: Zabilježena najtoplija noć otkako postoje mjerenja

Njemačku je zahvatio snažan toplinski val koji već ruši povijesne rekorde. Njemačka meteorološka služba (DWD) potvrdila je da je u gradu Kubschützu u Saskoj zabilježena najtoplija noć otkako se vode mjerenja, dok se tijekom dana u pojedinim dijelovima zemlje očekuju temperature više od 40 stupnjeva Celzija.

Prema podacima DWD-a, temperatura tijekom noći u Kubschützu nije pala ispod 29,4 stupnja Celzija, čime je srušen dosadašnji rekord najviše noćne temperature u Njemačkoj. Prethodni rekord iznosio je 27,2 stupnja, a izmjeren je na planini Weinbiet u saveznoj zemlji Porajnje-Falačka.

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Već u jutarnjim satima temperature su na pojedinim mjernim postajama premašile 30 stupnjeva Celzija, a meteorolozi upozoravaju da bi tijekom dana, osobito u istočnim dijelovima zemlje, mogle prijeći i 40 stupnjeva.

Njemački mediji izvijestili su i da je jučer u Möckern-Drewitzu u Saskoj-Anhaltu izmjereno čak 41,5 stupnjeva Celzija, što bi predstavljalo novi nacionalni temperaturni rekord. U Saarbrücken-Burbachu izmjereno je 41,3 stupnja.

Njemačka meteorološka služba naglašava kako će svi podaci s mjernih postaja biti dodatno provjereni te će nakon vikenda objaviti jesu li novi temperaturni rekordi i službeno potvrđeni.