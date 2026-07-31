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Paklene vrućine stižu u Split: Grad otvara privremeni smještaj za osobe koje se nemaju gdje skloniti

Svi kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge MoSt
Dioklecijanova palača

Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala Grad Split u suradnji s udrugom MoSt osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji se nemaju gdje skloniti.

Ova izvanredna mjera provodi se kako bi se najugroženijima pružila prijeko potrebna zaštita od opasnih temperatura u najtoplijem dijelu dana.

Svi kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge MoSt na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napitci i obrok.

Pozivamo sve građane koji na ulicama uoče osobe kojima je nužan spas od vrućine da ih slobodno upute na ovu adresu ili obavijeste nadležne službe.

 

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