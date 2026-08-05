Paklene vrućine prepolovile urod, poljoprivrednici očajni: "Otkupne cijene su katastrofa"

S ljetnim mjesecima stigli su i problemi za poljoprivrednike. Iznimno visoke temperature ostavljaju traga na urod. Proizvođači krastavaca i tikvica u Podravini kažu nam da ulažu velike novčane iznose kako bi spasili prinos, no otkupne cijene ne prate njihove troškove.

Dok se vanjska temperatura penje do 35 stupnjeva, u plastenicima je i više od 45. Berba krastavaca zato počinje u ranim jutarnjim satima.

- Beremo krastavce ujutro od pet, a u devet je gotovo, rekao je radnik iz Nepala Kamal Matho.

Visoke temperature ne pogađaju samo radnike nego i biljke. Krastavci požute, biljke se suše, a prinosi znatno padaju.

- Smanjuju se prinosi preko 50 posto u tom razdoblju. Može li se to nadoknaditi cijenom proizvoda? Cijene su žalosno jadne, ne vrijedi to više ni spominjati jer to znaju i ptice na grani da nas uništavaju, rekao je vlasnik OPG-a Dragomir Pajska.

Proizvođači upozoravaju da trenutačne otkupne cijene krastavaca ne pokrivaju ni osnovne troškove proizvodnje.

- Više ne vidim svijetlu budućnost. Prije da, ali više ne. Troškovi radne snage rastu, svaki čovjek želi veću plaću, energenti poskupljuju, sve ide gore, a otkupne cijene manje su nego prije deset godina, kazao je Pajska.

U Kloštru Podravskom prije mjesec dana otvorena je nova tržnica s rashladnim skladištima, no kapaciteti još nisu popunjeni.

- Nisu puna zato što mnogi još nisu znali da imamo te hladnjače i da su besplatne za naše OPG-ove. Sada su svi obaviješteni, javilo se 16 OPG-ova koji su zainteresirani za skladištenje robe i vjerujem da će im to jako pomoći, rekao je načelnik Općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović.

Poljoprivrednici ističu da se iz godine u godinu sve teže nose s vremenskim ekstremima – od snijega koji je početkom godine rušio plastenike do ljetnih vrućina koje sada smanjuju urod. Upozoravaju da bez viših otkupnih cijena i sigurnijih uvjeta poslovanja teško mogu planirati budućnost svoje proizvodnje, piše HRT.