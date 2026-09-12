Paklena noć je pred vatrogascima. Pogledajte s čim se bore, požar i dalje divlja

Veliki požar koji je zahvatio dijelove Brača i dalje se ne smiruje. Nakon što su tijekom dana u gašenju pomagale i zračne snage, kanaderi su napustili požarište, a borba s vatrom nastavlja se tijekom noći isključivo sa zemlje.

Na terenu ostaju brojne vatrogasne snage koje će tijekom noći nadzirati požarište i gasiti aktivne dijelove. Posao im pritom značajno otežava snažan vjetar koji raspiruje vatru i može u kratkom vremenu promijeniti situaciju na terenu.

Požar je velikih razmjera, a zbog brojnih aktivnih dijelova i nepristupačnog terena vatrogasci imaju iznimno zahtjevnu noć pred sobom.

Iako zasad nema ugroze za stambene objekte niti je bilo potrebe za evakuacijom, situacija se pomno prati. Vatrogasci ostaju na terenu, spremni reagirati na svako novo širenje vatre.

Noć pred njima bit će ključna, a konačna slika situacije bit će jasnija ujutro, kada će se ponovno moći procijeniti stanje cijelog požarišta i mogućnost ponovnog angažiranja zračnih snaga.