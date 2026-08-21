Pajaziti noćas objavio poruku: "Ne mogu spavati jer sam iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio"

Nogometaš Hajduka Adrion Pajaziti oglasio se emotivnom porukom nakon dramatične prve utakmice play-offa Konferencijske lige protiv Rakowa na Poljudu, koja je završila rezultatom 2:2. Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u drugom poluvremenu, kada je Pajaziti zbog grubog starta dobio izravni crveni karton i ostavio Hajduk s igračem manje. Bijeli su nakon toga morali braniti rezultat s desetoricom, a Rakow je u završnici uspio doći do izjednačenja.

"Ne mogu spavati jer sam danas iznevjerio suigrače"

Nekoliko sati nakon utakmice Pajaziti se oglasio na Instagramu i preuzeo odgovornost za ono što se dogodilo.

"Ne mogu spavati jer sam danas iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima", poručio je Adrion Pajaziti. Hajdukov veznjak posebno je istaknuo borbu svojih suigrača koji su završnicu utakmice morali odraditi s igračem manje. "Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili u posljednjih 30 minuta i siguran sam da će idući tjedan dati sve od sebe kako bi dovršili posao i vratili Hajduk u Europu, tamo gdje taj veliki klub i pripada", napisao je.

"Uvijek nastojim dati 110 posto za ovaj grb"

Pajaziti je poruku zaključio riječima upućenima klubu i navijačima.

"Uvijek nastojim dati 110 posto za ovaj grb i uvijek ću to činiti. Ajmo Bijeli", poručio je uz bijelo srce. Njegovo izravno isključenje zbog grubog starta u drugom poluvremenu značajno je otežalo posao Hajduku. Bijeli su se s desetoricom dugo branili i pokušavali sačuvati prednost, no Rakow je u završnici stigao do konačnih 2:2.

Odluka pada u Poljskoj

Nakon remija na Poljudu, odluka o prolasku u Konferencijsku ligu past će u uzvratnoj utakmici u Poljskoj. Rakow i Hajduk ponovno će se susresti idućeg četvrtka, a Bijele čeka odlučujućih 90 minuta u borbi za europsku jesen.