Pajaziti: "Napokon sam dočekao ovaj trenutak, uživao sam u svakoj minuti!"

Jedan od junaka pobjede na Aldo Drosini bio je mladi veznjak Adrion Pajaziti, koji je u 51. minuti postigao svoj prvijenac u dresu Hajduka. Nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo, kako zbog pogotka, tako i zbog igre cijele momčadi.

“Osjećaj je nevjerojatan. Mislim da sam ove sezone u nekoliko navrata bio blizu, ali ovaj je trenutak napokon došao. Sretan sam. Osvojili smo tri boda uz dominantnu izvedbu cijele ekipe. Možda smo u posljednjih deset minuta malo pali, ali generalno sam jako zadovoljan”, kazao je Pajaziti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ključ pobjede: jednostavnost i zajedništvo

Istaknuo je kako je ključ pobjede bio u jednostavnoj i kvalitetnoj igri, ali i zajedništvu na terenu.

“Osjećaj na terenu bio je jako dobar. Svi smo bili maksimalno uključeni, igrali smo jednostavno i kvalitetno. Kada momčad igra na ovaj način, nogomet postaje zabavan. Dominirali smo, a iako ostaje mali žal što nismo sačuvali čistu mrežu do kraja, iz toga ćemo nešto naučiti za ubuduće”, dodao je.

Mladi veznjak već se okreće idućem izazovu – susretu protiv Gorice, koji za njega ima poseban značaj.

“Radujem se nedjelji. Bit će to poseban trenutak za mene jer do sada nisam imao priliku igrati u takvim okolnostima, uvijek bi me spriječila suspenzija ili nešto drugo. Želim zadržati ovaj ritam, igrati dobro i nastaviti pomagati klubu. Sretan sam zbog prvijenca i jedva čekam nove utakmice”, zaključio je Adrion Pajaziti.