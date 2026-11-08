Padaju svi: HDZ, SDP, Možemo, Most, a DP na povijenom minimumu

Najnovije istraživanje CRO Demoskop za studeni provednom za RTL televiziju pokazuje pad potpore svim četirima vodećim hrvatskim političkim opcijama. HDZ ostaje na prvom mjestu s 24,9 posto potpore, dok je SDP drugi sa 17,5 posto, što je pad od dva postotna boda u odnosu na listopad.

Treće mjesto zauzima Možemo! s 13,6 posto, a četvrti je Most s 9,4 posto. Slijede Drito s 2,1 posto i Domovinski pokret s 1,7 posto.

HDZ i SDP pritom bilježe najnižu potporu u aktualnom mandatu, a u posljednjih godinu dana izgubili su pet, odnosno šest postotnih bodova.

Posebno se ističe rast broja neodlučnih birača, kojih je sada 18,8 posto.

Milanović najpozitivniji, Plenković najnegativniji

Na ljestvici najpozitivnije ocijenjenih političara prvi je predsjednik Zoran Milanović s 20 posto, a slijede premijer Andrej Plenković s 15,8 posto i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 5,2 posto.

S druge strane, Plenkovića najnegativnijim političarem smatra 37,3 posto ispitanika. Slijede Milanović s 9,4 posto i Ivan Penava s 8,4 posto.

Više od 70 posto građana smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru

Prema istraživanju, čak 72,6 posto ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, dok njih 17,4 posto vjeruje da se zemlja kreće u dobrom smjeru.

Rad Vlade ocijenjen je prosječnom ocjenom 2,19, Hrvatskog sabora 2,15, a predsjednika Republike 3,00.

Vladinu politiku podržava 25,1 posto ispitanika.

Politički događaji u Srbiji ispred inflacije

Kao najvažniji događaj proteklog mjeseca 21,9 posto ispitanika izdvojilo je izborni poraz Aleksandra Vučića u Srbiji, kako je naveden u istraživanju.

Inflacija i poskupljenja zauzeli su drugo mjesto s 14,3 posto, dok su na trećem prosvjedi u europskim gradovima s 12,4 posto.

Rezultati studenoga tako pokazuju slabljenje potpore vodećim strankama, rast neodlučnosti birača i nastavak izraženog nezadovoljstva smjerom u kojem se Hrvatska kreće.