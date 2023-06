KRAJ TEMATSKE SJEDNICE O SMALL MALLU Ovo su zaključci, donosimo sve detalje

Danas se u splitskoj Banovini održala 15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita, a tema je bila "Rasprava o izgradnji garažno - poslovne građevine u Vukovarskoj ulici u Splitu".

Puno se o ovoj temi u posljednjim tjednima govorilo na splitskoj političkoj sceni, a posebno se rasplamsala rasprava kada je na području Small Malla uklonjena kultna pelegrinka.

Tematsku raspravu o Small Mallu inicirao je i predložio Davor Matijević iz SDP-a.

SVI DETALJI TEMATSKE SJEDNICE O SMALL MALLU

15:48 - Završena je tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Ovo su zaključci, u nastavku ispod su svi detalji:

15:00 - Gradsko vijeće Grada Splita na tematskoj sjednici Grada Splita o Small Mallu odlučuje o sudbini gradnje ovog objekta na dnu Vukovarske ulice.

Dosta se o ovoj temi raspravljalo u posljednjim mjesecima, a na samom kraju tematske sjednice članovi HDZ-a su ponudili rješenja i zaključke za dobro poznati Small Mall.

"Upućuje se Gradonačelnik na traženje mišljenja od nadležne državne institucije DORH, a s ciljem dobivanja pravnog tumačenja po svim elementima ugovornih obaveza i pravnih mogućnosti Grada Splita na projektu Small Mall, a na temelju cjelokupne dokumentacije koja treba biti dostavljena nadležnom tijelu", navode iz HDZ te u nastavku zaključka nastavljaju:

"Zadužuje se Gradonačelnik da pokrene pregovore s Investitorom uz dogovor novih odnosa i elemenata poslovne suradnje, a koji će biti upotrebljivi benefiti budućnosti Splita i javnog interesa. Gradonačelnik će informirati gradske vijećnike nakon svake faze pregovora s investitorom", ističu te navode:

"Ako ne dođe do suglasja Grada i Investitora, tada će Gradonačelnik koristiti instrument iz članka 8. stavka 2. i 3. Ugovora potpisanog 17.12.2003. godine, između grada Splita i tvrtke Insula d.o.o., a kao pravnog prethodnika važećeg Ugovora u svrhu pokretanja prekida prava građenja kod nadležnog suda. (validnost ugovora od 17.12. 2003. je osigurana Ugovorom od 3.3.2015, članak 13.)", zaključuju iz Hrvatske demokratske zajednice iz Splita.

14:25 - Zanimljiva situacija dogodila se tijekom izlaganja Marijana Čelana iz HDZ dok je trajala tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita od "Small Mallu".

"Svela se rasprava na ono što se može ili ne može napraviti. Imali smo slično plašenje građana i kad se govorilo i o Spaladium areni. Smatram da ovakvo prometno rješenje oko Small Malla nije dobro rješenje. Želimo vidjeti uplate i ne znam jesu li se uplatila od strane investitora sredstva za komunalu. Gubimo parkirna mjesta, investitor dobiva etažu za trgovačke centre ili poslovne prostore. Mislim da bi sve ovo trebali prebaciti na DORH. Dogradonačelnik Grada Splita Bojan Ivošević je započeo svoju današnju raspravu o vjeronauku. Ivošević je krenuo kao aktivist, a sada je zaštitnih investitora", rekao je Čelan, a Ivošević mu je odgovorio:

"Nadam se da ćete naučiti, postoje razlika između aktivista i redikula", kratak je bio Ivošević dok je odgovarao HDZ-ovo Čelanu.

No, upadica predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Željka Domazeta je sve nasmijala.

"Ali postoji?", pitao je Domazet Ivoševića, a vijećnici su se samo na kratko nasmijali i nastavili su raspravu.

14:11 - "Nesposobnost gradske vlasti da zaštiti javni interes opravdava ideološkim doskočicama, opravdanjima da ništa nisu u stanju napraviti ili upornim optužbama na račun oporbenih stranaka. Njima je sporno sto se HDZ i SDP zalažu za raskidanje ugovora, što o tome traže raspravu. HDZ i SDP tu pokazuju zrelost da se izdignu iznad ideoloških razlika jer je JAVNI INTERES iznad svega", kazao je Prljević iz HDZ-a te je nastavio:

"Ivoševićevo spominjanje iskupljenja od prošlih grijeha, postao vjernik preko noći, je jeftina zamjena teza. Građani su vas izabrali vjerujući da vi možete bolje od vaših prethodnika a vi sad javno priznajete da ne možete, i vadite se na prethodnike. To samo dokazuje ono sto Split već zna: niste u stanju zaštititi interese građana , druga je vaša agenda pa se skrivate iza ideoloških objeda i pozivanja na prošlost. Poslušajte sto vam poručuju građani: ako ne pokažete u pogledu Small Mall odlučnost i hrabrost, javno ćete dokazati da ste nesposobni za upravljanje. Split ne zaboravlja", kazao je Tomislav Prljević iz HDZ-a.

14:08 - Kako doznajemo, HDZ će tražiti nove pregovore s investitorom. Tvrde će predložiti aneks ugovora o građenju Small Malla. Ukoliko, HDZ tvrdi, taj zahtjev ne prođe tražit će ukidanje prava građenja Small Malla na ovoj lokaciji.

13:45 - Srđan Marinić (Centar) javio se za raspravu o Small Mallu.

"Nažalost dogodilo nam se ovo što nam se dogodilo. Na zadnjoj važećoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole i dopuni projekte navode se čestice u kojima u zemljišniku nije upisano pravo građenja. Kada se gleda Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, on je vrlo jasan i direktan", kazao je Srđan Marinić iz Centra.

"Naime, 2015. godine vrijedio je Zakon o gradnji i u tome zakonu je dokazom pravnog interesa smatra se da predugovor ili ugovor sklopljen po uvjetima da će investitor steći pravo vlasništva i pravo građenja. Naime, dvije čestice su taman uz rub bivše pelegrinke. Ovdje kao da se događa određeni sukob dvaju zakona, pa mi nije jasno što se tu dogodilo?", pitao je Srđan Marinić iz Centra.

13:30 - "Nedoumice i nedostaci: Projekt Small Mall suočava se s velikim propustima i neizvjesnom budućnošću", istaknuli su u priopćenju za medije iz splitskog Mosta na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita o Small Mallu.

Nastavak priopćenja Tihomira Galića iz Mosta prenosimo vam u cijelosti i autentičnosti:

"Želimo ovim priopćenjem skrenuti pažnju na nedvojbene propuste i nedoumice u vezi s projektom izgradnje poslovnog objekta Small Mall. Današnja tematska sjednica je još jednom potvrdila da su prisutni značajni nedostaci u postupanju svih dionika te da se pojavljuje sve veći broj pitanja u vezi s realizacijom ovog projekta.

Nažalost, jedan od ključnih propusta koji je istaknut je činjenica da čak ni odgovorne osobe Grada nisu svjesne datuma početka prava građenja i isteka istog nakon 20 godina. Ova nepoznanica predstavlja ozbiljan propust i ukazuje na nedovoljnu transparentnost i preciznost u vođenju projekta. Još uvijek ostaje nejasno kada će se projekt realizirati, a postavlja se i pitanje hoće li uopće doći do njegove realizacije. Sadašnje stanje jasno pokazuje da se projekt nalazi samo u početnoj fazi nakon čak 27 godina od prvih planova, što je zaista razočaravajuće. Tijekom tog dugog razdoblja, koje obuhvaća različite gradonačelnike i političke stranke koje su vodile Grad Split, nismo vidjeli značajan napredak u ostvarivanju ovog projekta. Sam proces realizacije je vrlo, vrlo neizvjestan.

Ovo je samo jedan od primjera koji jasno pokazuje kako se projekti ne bi trebali provoditi. Nedostatak jasnoće, transparentnosti i učinkovitosti u vođenju projekta izgradnje poslovnog objekta Small Mall stvara frustraciju među građanima i investitorima te smanjuje povjerenje u sposobnost lokalne uprave da uspješno realizira projekte od javnog interesa. Kao zainteresirane strane, pozivamo nadležne organe da hitno djeluju kako bi se identificirali i ispravili propusti u ovom projektu. Građani i investitori zaslužuju odgovorne i transparentne procese koji osiguravaju uspješnu realizaciju projekata koji doprinose razvoju naše zajednice", izjavio je Tihomir Galić iz Mosta.

13:24 - "Tražimo da se od investitora traže detaljni odgovori", kazao je između ostalo Ante Grubišić iz Domovinskog pokreta.

Počela je rasprava nakon malo duže pauze.

12:30 - "Moj odgovor je produkt ovoga što ste sada iznijeli", rekao je Ivošević te nastavio:

"Mala je razlika između vas i HDZ, to ste vi rekli. Možda je mala razlika, ali između vas, kao Davora Matijevića, kao pojedinca, nema nikakve razlike. Moji vijećnici su slobodni građani s mozgom koji ne donose histerične odluke, već one koje neće nanijeti štetu građana. Takve manipulacije su vaš igrokaz.

Vi niste bili obični član SDP-a za vrijeme Ive Baldasara, već član Gradskog odbora koji kroji politiku u tom mandatu. Kad sam se ja tamo bunio, smijale ste mi ste, a nikad se niste borili protiv Ive Baldasara, ako treba objavit ću zapisnike da mu nikad niste kontrirali", rekao je Ivošević te naglasio je da nije bio tajni sastanak već je bilo oko gotovo 20 ljudi na ”tajnom sastanku”. Naveo je da se dva puta spomenuo u javnosti sastanak koji se sada naziva tajnim.

"Znam s kim šurujete, je l' vi mislite da smo mi blesavi? Povraća mi se od izjava Matijevića. Toliko je neistina rekao u posljednjim tjednima da je to strašno. Povraća mi se, jer ste „navodno” partner. Znam da sam pretjerao, možete me izbaciti iz vijećnice, radite što god hoćete, ali ja znam što sam govorio, a što je govorio on", rekao je Ivošević između ostalog.

Nakon što se Ivošević ustao i izašao iz vijećnice, predsjednik Gradskog vijeća je poručio dogradonačelniku:

"Fala lijepa, pazite da vas ne kazne zbog povraćanja", rekao je i izazvao smijeh vijećnika.

"Ovo je govor nekoga tko nema argumenata i onoga tko se skriva iza floskula. Koliko je Bojan Ivošević digao kaznenih prijava za "Small Mall"? Koliko je ugovora objavio? Nula. Zante zašto, jer se lako iživljavati na prodavačima s pazara i štekatima, a nije lako kontrirati firmi kao što je "Best in parking". On bira bitke, a to rade kukavice. Beskompromisni odu u svaku bitku, a on je pobjegao iz te bitke kao što je sada otišao iz vijećnice", odgovorio je Matijević.

12:21 - Ivica Budimir (HDZ) ovo je rekao na izlaganju:

"Smatram da gradska uprava treba inzistirati isključivo na povećanju cijene ili urbanistički bonus. Premašuje se priča iz1996. godine. Investitor mora dobiti suglasnost od Grada Splita kako bi se napravile promjene. Ovo je mizeran iznos i u odnosu na ono što će dobiti investitor. Trebalo bi zauzeti čvrst stav kako bi se dodatni bonusi zatražili od investitora. U protivnom ćemo tražiti raskid ugovora o Small Mallu. Ponavljam, značajno se premašio projekt iz 1996. godine i to bi svima trebalo biti jasno", rekao je Budimir.

"Nije plaćen komunalni doprinos i može li onda investitor i dalje izvoditi radove", pitao Budimir.

12:07 - "Povraća mi se od izjava Matijevića. Toliko je neistina rekao u posljednjim tjednima da je to strašno. Nikad niste kontrirali Baldasaru, a ja jesam. Meni se to više gadi, Možete me izbaciti iz vijećnice, radite što god hoćete, ali ja znam što sam govorio, a što je govorio on", rekao je Ivošević između ostalog.

12:05 - Tijekom tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita upečatljiv govor imao je Davor Matijević iz SDP-a.

Teško je zbog teme Small Malla opleo po vladajućima, Ivici Puljku i Bojanu Ivoševiću, kao i o trenutnim gradskim službama u Gradu Splitu.

Prenosimo vam u cijelosti i autentičnosti:

"Gradonačelnik Puljak je rekao da je gradnja ovog projekta interes grada, a ne da se mora realizirati zbog bivših vlasti. Znači da mu se projekt sviđa. A sviđa mu se i investitor.

Sastanak je održan 26.10.2021 u 15.30 sati u sastavu Ivošević, Puljak, Kuzmanić, Veža, Vojković te predstavnici investitora, a javnost je za sastanak saznala prekjučer, a za realizaciju projekta je saznala 27.listopada 2022.godine na sjednici Gradskog vijeća kad sam ja postavio to kao vijećničko pitanje. Godinu dana ste šutjeli. Zašto, ne znam, objasnite nam.

Prošlo je skoro 2 godine od vašeg sastanka. Jeste li tražili provjeru zakonitost od strane DORH-a. Zašto niste tražili mišljenje pravne službe i zašto niste angažirali odvjetnika koji će vam provjeriti kako Grad pravno stoji. Tvrdite da Grad nema nikakva prava, ali nemate pravnu ekspertizu. Na čemu temeljite vaše tvrdnje? Ne da nemate pravno mišljenje nego je i Maja Đerek izbjegla doći na sjednicu i stajat iza onog što vi tvrdite. Jeste primijetili da ovu temu ne komentira gradonačelnik Puljak, čak ga ni danas nema već je isturio vas zamjeniče. Meni je i to znakovito.

Rekli ste da DORH ne gleda uopće na dokumentaciju koju im šaljete i da niste budale da im šaljete uzalud. Zamjeniče je li vama i Maja Đerek budala ako ona šalje sve predmete DORH-u. Nedavno je poslala predmet vezano za apartmane na rivi upravo na DORH.

Koliko se podigli kaznenih prijava za Small mall? Nula. Koliko ste objavili ugovora javno? Nula. Jeste li tražili provjeru zakonitosti DORH-a. Niste. Zašto postupate drukčije kad je jedan investitor u pitanju, a drukčije kad je drugi investitor.

„Oko ovog projekta nije bilo transparentnosti najviše u mandatu Ive Baldasara. Projekt koji je defacto dogovoren na način konzumiranja parkirališnih mjesta od strane stanara i javnosti, ugovor je potpisan 2015. godine i nikad nije javno prezentiran. Sve do trenutka kada smo ga mi iskopali i obznanili 2023. godine. „ Ovo je izjava Bojana Ivoševića. Zamjeniče dajem vam priliku da pokažete da ste čovjek od riječi, a ne klasični političar. Nek vaših 5 beskompromisnih vijećnika sa vaše beskompromisne liste koji danas sjede u Vijeću budu stvarno beskompromisni pa zakonski riješimo ovu netransparentnost. Podržite me da poništimo taj ugovor za koji se i ja slažem da je potpisan suprotno odredbama zakona.

Pozivate se i uspoređujete sa Zagrebom i Tomaševićem koji ne može zaustavit mini Manhatan. Usporedba vas i njega je blasfemija. Ne vrijeđajte čovjeka jer je on po pitanju projekta Mini Manhatan tražio mišljenje pravne službe, a paralelno je naručio i tražio mišljenje odvjetničkog ureda. Mišljenja je dostavio gradskoj skupštini. Nakon štu su ta mišljenja ipak imala isti zaključak odlučili su da neće riskirat sa sporom pa su tražili aneks ugovora da izvuku veću financijsku korist od strane investitora. Na skupštini je usvojeno kako je trošak za vodovod, odvodnju, DTK i plinovod prebačen s Grada na investitora čime su bar izvukli neku korist za građane. Koju ste korist izvukli vi sa tajnih sastanaka? Da ste došli i rekli, pravno je upitno što možemo, pravno je nestabilno, al je investitor pristao da nam da 150 mjesta po cijenama Split parkinga za stanare ja bih vam čestitao i ne bi mi palo na pamet riskirat sa sporom. Ovako grad od ovog nema ništa pa nemamo ni mi šta izgubit.

Kao vaš argument da ste u pravu navodite da je i Nino Vela bio za ovaj projekt. Pa ja vam čestitam, ako vam je to referenca koju s ponosom naglašavate.

Koja je razlika u ponašanju vas i HDZ-ove vlasti do 2021.? Vi se tajno sastajete, oni su se tajno sastajali, vi podržavate netransparentan projekt, oni su podržavali netransparentan projekt. Vi radite isto što i HDZ koji je zbog svog lošeg rada i netransparentnosti i izgubio izbore, a vi ste ih dobili jer ste nudili transparentnost. Tajni sastanci sa investitorom nisu oličenje transparentnosti. Ali postoji ipak jedna razlika između vas i njih. U njihovom mandatu neće biti realiziran Small mall, u vašem ipak hoće. U njihovom mandatu je koštela preživila, u vašem nije.

Vi se danas ponašate u maniri najgore HDZ-a, najgoreg Keruma i najgoreg SDP-a kad smo i mi griješili. Ja na to ne bih bio ponosan na vašem mjestu. Imam nekoliko kratkih pitanja gdje traži egzakten dogovore:

Jeste li zvali investitora na današnju sjednicu. Sastančili ste sa investitorom, jeste ih pitali koliko će koštati mjesečna karta za stanare i koliko mjesta ćemo dobiti? Jeste li tražili ikakvu naknadu štete ili penale na što imamo pravo prema ugovoru iz 2003., ali čak i 2015. godine?

Kažete da ste tražili od investitora da zaštite koštelu. Možete li nam sad javno objaviti mail ili zahtjev u kojem ste to tražili kao i odgovor investitora? Mora li se ukinuti parking u Vukovarskoj sukladno važećem DPU-u", kazao je Davor Matijević iz SDP-a.

11:55 - "Prema zakonu, investitor koji u roku od 15 dana građevinsku dozvolu ne prebaci na svoje ime, mora platiti kaznu od 50 tisuća kuna. Je li Grad naplatio tu kaznu od investitora?", pitao je Galić.

"Radi se o prekršajnom postupku za koji nije nadležan Upravni odjel za urbanizam i izgradnju, a tu kaznu nismo naplatili jer nismo nadležni. Oni koji su nadležni za to trebali su tražiti. Prema zaključku Upravnog suda nedvosmisleno je rečeno da je taj rok prekluzivan (teku bez prekida i zastoja op. a.) i da propuštanje tog roka ne umanjuje pravo investitoru da se taj postupak promjene investitora provede sve do izdavanja uporabne dozvole", rekao je.

Na što ga je ponovo pitao Galić jesu li prijavili prekršaj.

"Ne i nismo dužni to napraviti", odgovorio je Vojković.

11:31 - Tihomir Galić iz Mosta je rekao ovo:

"Projekt je loš, a Gradu Splitu ne donosi ništa dobroga. Ide se po uhodanoj špranci. Zanimljivo je da nema gradska vlast o svemu isto mišljenje. No, opet gradska vlast okreće ploču i govori nam da je sve dobro. Od 1996. do danas je sve je bilo loše i nema nikakve šanse da se ovaj projekt u konačnici realizira", rekao je između ostalog Tihomir Galić iz Mosta.

"Zašto se postupa po zakonu koji je van Zakona?", pitao je u nastavku Galić na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

"Zašto po službenoj dužnosti nije podnesena prekršajna privaja i naplaćena kazna od 50 tisuća kuna. Očito Grad Split ima pravo tumačiti Zakon kako oni hoće", ustvrdio je Galić te je postavio još jedno pitanje pročelniku Teu Vojkoviću.

"Uknjiženo je pravo građenja na samo tri čestice, a od nedavno je uknjiženo je pravo građenja na Small Mall. Znači, to su četiri čestice", kazao je Galić.

11:10 - Martin Pauk (Domovinski pokret) se također javio, evo što je kazao:

"Osobno ću prijaviti Puljka USKOK-u i DORH-u za nanošenje štete Gradu Splitu i pogodovanje investitoru. S obzirom na to da je posljednji ugovor Grada Splita o prijenosu prava građenja na tvrtku Insula d.o.o potpisan 30.09.2003., a po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članak 294., Stavak 1., eksplicitno se navodi sljedeće:

"Ne bude li na pravu građenja izgrađena zgrada u roku od 20 godina od osnutka prava građenja, vlasnik opterećene nekretnine može zahtijevati da se ono ukine; ako nije što posebno određeno, odluku o ukinuću donijet će sud na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine, bez obzira na pravni temelj na kojem je pravo građenja bilo osnovano".

Zakon je jasan kao dan, gospodo Puljak i Ivošević. Ukoliko istekne pravo građenja, a ovaj ugovor između Grada Splita i investitora je apsolutno definiran i naveden kao pravni instrument prava građenja, tada vlasnik (u ovom slučaju Grad Split) stječe pravo na ukinuće prava građenja, brisovnicu iz zemljišnika i povrat vlasništva u prvobitno stanje. ‌Svi smo jednoglasni u stavu kako je u interesu Grada Splita i građana povrat spornog udjela u vlasništvu kako bi Grad mogao upravljati vlastitom nekretninom i spriječiti ovaj "loš projekt", kako ga i sami nazivate. Stoga, ovim putem zahtijevam donošenje zaključka kako će gradonačelnik Grada Splita Ivica Puljak dana 01. listopada 2023. godine, dakle čim istekne zakonski rok od 20 godina, sudskim putem zatražiti ukinuće prava građenja i povrat imovine.

‌Ukoliko to gradonačelnik Puljak ne učini po nalogu Gradskog vijeća, smatrat ću kako ima vlastiti i skriveni interes za takvo što. Osobno ću ga prijaviti USKOK-u i Državnom odvjetništvu za nanošenje štete Gradu Splitu i pogodovanje investitoru. Na isti način kao što sam prijavio direktora splitske Čistoće Ivicu Karoglana kad sam imao osnovanu sumnju u nedjela i zloupotrebe, tako ću prijaviti i Vas. U početku tog procesa je Bojan Ivošević grčevito branio direktora Karoglana na isti način kao što sad brani investitore iz Small Malla. I tada ste na isti način kao danas ismijavali oporbu i pretvarali se da je sve u redu i po zakonu.

Za nešto više od tri mjeseca ćemo vidjeti tko se zadnji smije, a kome USKOK češlja dokumentaciju zbog sumnje na prljavu igru", izjavio je Martin Pauk iz Domovinskog pokreta.

11:00 - Lidija Bekavac iz HGS je kazala:

"Stvara nam se neka sumnja. Postoje neki problemi i s posljednjim aktom. Nadovezala bi se na naziv Small Mall, a to je nešto malo. Nekako mi se ovo ne čini malo, trebalo se zvati nešto drugačije. Bilo je govora i smještajnim jedinicama i poslovnim prostorima. Nije jasno koliko je mjesta u javnom korištenju za automobila u garaži?", pitala je Bekavac. Prisjećala se svih detalja vezanih za projekt Small Malla te je ušla duboko u povijest.

Po običaju, Bekavac se najviše osvrnula na financijski aspekt i kako ona tvrdi nepravilnosti na koje je naišla prilikom izrade projekta. Naglasila je da nedostaju brojni podaci u dokumentima koji su kroz povijest Small Malla bili javni.

10:45 - Tomislav Prljević iz HDZ-a je kazao da se koštela nije mogla spasiti jer nije bilo interesa od strane investitora i Grada.

"Namjerno je srušeno stablo i Grad je to znao, ali nije htio spriječiti da se sruši pelegrinka. Nije bilo volje od strane investitora, a ni od strane Grada da se spasi kultna splitska koštela", rekao je Prljević iz HDZ-a.

10:34 - Igor Stanišić, iz HGS-a je kazao.

"Promašeno je pitanje tko je čiji gradonačelnik. Napravio sam kratak pregled. Nemamo ključne dokumente, a ja sam uspio konstruirati što smo dobili na današnjoj sjednici", kazao je Igor Stanišić iz HGS-a.

Uz prezentaciju je obrazložio što se u prošlosti događalo. U jednom trenutku je na prezentaciji prikazao likove iz popularne humoristične britanske serije Mućke. Tako je HGS-ov vijećnik poslao jasnu poruku javnosti u vijećnicima.

Jasno je zbog čega su Del Boy i Rodney bili na video zidu na sjednici Gradskog vijeća u Banovini. U nastavku je u velikoj prezentaciji Igor Stanišić napravio povijest problema Small Malla u Splitu.

10:11 - "U jednom smo vrlo ružnoj situaciji zbog ljudi koji su nekada sjedili ovdje. Ne zbog vas, nego zbog drugih. Možda su prijašnji ljudi pogodovali, to je teško u ovoj situaciji reći. Jedino je garaža u javnom interesu, a da pozovemo prijašnje vlasti i vijećnike da nam sada dođu ovdje i pojasne, isti bi se crvenili", kazao je Ivošević.

10:05 - Bojan Ivošević, dogradonačelnik Grada Splita opet se obratio vijećnicima nakon što se konzultirao s gradskim službama.

"Pitajte vaše stranačke kolege. Pokušajte njih pitati što su napravili i zbog čega smo sada ovdje? Valjda će oni znati, kvragu... HDZ i SDP su ovdje sjedili, a sada nešto drugo govore. Jedini je HGS Željka Keruma zadržao kontinuitet stava. Vi ostali niste", kazao je Ivošević.

10:02 - Nenad Uvodić (Centar) rekao je Jakši Balovu (HDZ) da je on bio za Small Mall u vremenu mandata Andre Krstulovića Opare, a Balov mu je rekao da on tada nije bio vijećnik u Gradskom vijeću te da on nije imao ulogu u tom trenutku.

"Pričate gluposti, nisam bio u Gradskom vijeću, a svaki loši potez HDZ-a kritiziram. Nikad nisam od vas čuo da nudite neko rješenje. Ponudite neko rješenje, nikad to nisam čuo od vas", rekao je Balov Uvodiću.

9:52 - Jakša Balov iz HDZ se obratio ispred vijećnika.

"Volio bih da gradonačelnik i dogradonačelnik budu tu, želio bih postaviti nekoliko pitanja. Suvišno je komentirati nešto što je propušteno, potrebno je pronaći trenutna rješenja koja nam se nude", započeo je Balov te je nastavio:

"Kad se pozivate na kosture iz ormara, birači su vas birali da ih vi rješavate. Moramo braniti interese grada, a ovo su moja pitanja:

Jesu li ugovori od 3.3. i 4.3 prošli Gradsko vijeće? U slučaju da Grad Split izgubi spor, tko će tada odgovarati? Jeste li se obratili vanjskom odvjetničkom uredu o ovom predmetu? Jeste li radili stvarnu procjenu zemljišta u posljednje dvije godine? Zašto niste bili otvoreni prema građanima? Koja je procedura da se u ovom postupku otvori pravo građenja?", pitao je Jakša Balov iz HDZ-a.

9:45 - Dogradonačelnik Grada Splita Bojan Ivošević se nakon Ivice Puljka obratio vijećnicima:

"Često dođu razni investitori u Grad Split, svašta oni obećaju, a na kraju se dosta toga ne realizira. No, to je i dio ovog posla. HDZ je ranije dok je bio na vlast pozdravio ideju građenja Small Malla", rekao je citirajući tadašnjeg dogradonačelnika Grada Splita Nina Velu.

"Zvali smo investitora i pokušali smo gradilišnu ogradu povući da se pomogne stanarima i građanima. Naime, ograde su smetale građanima. Sve mi ovo zvuči kao: "vaš grijeh, vaš grijeh". Tako mi zvuče vaši nastupi. No, koje su u prošlosti bile vaše političke odluke? Neka vam gradske službe odgovore na pitanja i neka vas otkupe vaše grijehe", zaključio je Ivošević.

9:40 - "Ovo je još jedan projekt kojeg smo naslijedili od bivših gradskih vlasti. Ovo je još jedan od kostura iz ormara, i to smo zatekli kada smo došli u Grad. Ne želimo da ovaj projekt bude 30 godina crna rupa u ovom dijelu grada, to želimo izbjeći. Zaključili smo da je taj projekt važan za nas, došli smo do zaključka da se garaža mora napraviti. Bili smo na sastanku s investitorima i rekli smo da se napravi garaža u ovom dijelu grada. Međutim, investitor je u posljednjim danima vrlo nekorektan prema gradu", kazao je Ivica Puljak na početku tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita.

"Ovakav jedan projekt javnih garaža je itekako dobar za nas i za grad", zaključio je Puljak.

9:34 - Davor Matijević iz SDP-a se u početku obratio medijima. Naime, on je inicirao ovu tematsku sjednicu i prikupio je potpise se za istu.

Evo što je rekao, prenosimo vam u cijelosti i autentičnosti njegov govor na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

"Kad gradonačelnik nije dozvolio da o Small mallu raspravljamo na prošloj sjednci Gradskog vijeća napravio je opasan presedan jer se demokratska procedura ne smije nikad gaziti, rasprave na sjednicama se ne smiju zabranjivati, a informacije se od javnosti ne smiju nikada skrivati.

Želim se stoga zahvaliti svim vijećnicima (a podršku su dali vijećnici svih političkih opcija uključujući i neke iz Centra) koji su potpisom omogućili da danas ipak raspravljamo o ovom projektu i da ga pokušamo rasvijetliti. I ova sjednica je pripremljena vrlo površno i prepustilo se nama vijećnicima da se snalazimo u hrpi materijala koju jedva mogu analizirati i stručne službe. Ovdje bi bilo posla i za cijeli tim eksperata pa nije čudno što se i DAS ne usudi dati mišljenje i što i oni traže veću transparentnost gradske vlasti.

U materijalima za sjednicu nedostaju barem sažeci iz Detaljnog plana, temeljem kojih su dobivane dozvole, a nisu dostavljene ni same dozvole. Također nedostaje niz dokumenata vezanih za obveze plaćanja komunalnog doprinosa, od samih Rješenja pa do dokumenata vezanih za predstečajnu nagodbu nad SMALL MALL d.o.o.

Najvažnije, nedostaje pravno mišljenje i pravna analiza cijelog predmeta o čemu sam već govorio. Skrivanje iza pravne službe kao nekog kolektivnog tijela je po meni apsolutno neprihvatljivo. Ono što sam tražio tad, tražit ću i danas, a to je da napokon dobijemo pravnu analizu u pisanoj formi. S obzirom na delikatnost predmeta predlažem da angažiramo i tražimo pomoć i pravnih vanjskih stručnjaka kako bismo imali barem 2 mišljenja... Neugodno sam iznenađen što danas nema predstavnika investitora. Propustili su još jednu priliku da prezentiraju i sebe i projekt. Jeste ih uopće zvali da dođu danas?

Tajanstvenost gradonačelnika me također čudi. Mediji su otkrili da je prvi sastanak investitora sa gradonačelnikom i njegovim zamjenicima bio već u listopadu 2021.godine. O projektu Small mall je javnost doznala tek godina dana kasnije i to sasvim slučajno kad sam postavio vijećničko pitanje. Od svega što se događalo na ovom projektu pa i rušenje koštele gradonačelnik je pokazao nervozu i nezadovoljstvo samo kad mu nije prošla odluka da investitoru pogodujemo i omogućimo mu da izvodi radove preko ljeta suprotno zabrani. Gradonačelniče jel vam danas neugodno što ste od nas tražili da omogućimo ovom investitoru da radi preko ljeta? Kažete da ste tražili od investitora da zaštite koštelu. Možete li nam sad javno objaviti mail ili zahtjev u kojem ste to tražili kao i odgovor investitora?

U međuvremenu je zamjenik Ivošević odradio još nekoliko sastanaka sa investitorima koji su se ticali tehničkih dogovora. Mene zanima je li zamjenik Ivošević razgovarao sa investitorom o zaštiti koštele i šta je napravio da je sačuvaju? Jeste li možda tražili da je presade ako je micanje nužno zbog projekta i jeste li tražili da sad posade nova stabla po Splitu pa da se na takav način iskupe za svoje nedjelo? O kakvim ste uopće tehničkim detaljima raspravljali sa njima kad nikakve detalje niste podijelili sa javnosti kako vi tako ni investitor? Zamjeniče ako ste uistinu ljuti na njih zbog koštele jeste li ih uskratili za produženje korištenja javne gradske površine koju su koristili do 14.lipnja tj. prekjučer. Ako je investitor bezobrazan i radi bez vaše podrške onda im uskratite najam gradske površine pa nek poskidaju sve ograde i vrate sve u prvobitno stanje do rujna.

Zamjeniče probudite taj aktivistički duh koji ste imali u noćnim akcijama pilanja stupića, postavljanja betonskih blokova iako ste svjesno ulazili u akcije za koje ste znali da nemate pravni osnov. 2 mjeseca ste izvlačili dokumente i ratovali sa investitorom Dalmatia tornja kad je objekt bio gotov da bi se ispostavilo kako mu ipak morate izdati dozvolu. Zbog potpisanog ugovora ustanove Sportski objekti od strane bivše gradske vlasti ste dizali kaznene prijave. Sad govorite da je projekt pun nezakonitosti pa me zanima:. Zamjeniče jeste li tražili provjeru zakonitosti od strane DORH-a, jeste li digli neku kaznenu prijavu?

Niste se libili ulaziti u pravno dvojbene situacije koje je Grad sve izgubio na sudu, ali ovdje odjednom nema aktivističkog žara, nema izvlačenja dokumenata, naprotiv ima skrivanja, i odjednom ste legalist koji ništa ne zna, ništa ne može već može samo pisati fejs statuse.

KAKO JE SVE VEZANO ZA OVAJ PROJEKT DUGOTRAJNO NASTOJATI ĆU SAŽETI ONO PO MENI NAJVAŽNIJE.

- prema članku 106. važećeg GUP-a postojeći DPU koji je stariji od samog GUP-a može se staviti van snage.

- stavljanjem istog van snage sve buduće dozvole moraju se bazirati i uskladiti sa važećim odredbama GUP-a prema kojima je za navedenu lokaciju prije izdavanja dozvole potrebno izraditi UPU. Moram priznat da mi je nejasno kako je investitoru uopće odobren zakup javne površine s obzirom da u je točki 5. Zahtjeva za odobrenje jasno navedeno da je potrebna Potvrda Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling da ne postoji dugovanje prema Gradu Splitu.

Da podsjetim: Grad je 29. listopda 2019.godine zaprimio tužbu Centra brač radi osporavanja tražbine od 12 miljuna kuna prijavljene od strane Grada u postupku predstečajne nagodbe iz osnova neplaćenog komunalnog doprinosa za projekt Small mall.

Bitno je spomenuti i da je obitelj Bonačić pokrenula spor za povrat zemljišta koji im je oduzet, Ministarstvo je poništilo odluku prvog stupnja i taj spor je još uvijek aktivan. Što ćemo ukoliko Grad izgubi spor? Obitelj je pokrenula i postupak ukidanja prava građenja koji je također aktivan, ali ga oni ne mogu poništiti dok god se ne riješi pitanje vlasništva. Potencijalno Grad može izgubiti ovaj spor i mi ćemo imati enormne gubitke.

Grad Split u ovo fazi još uvijek ima pravne mehanizme kojima se može izboriti za interes građana kotara Lučac Manuš te potencijalno ukinuti pravo građenja. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima postoji članak 294, stavak(1) koji se odnosi na pravo građenja i koji glasi da se pravo građenja može ukinuti ukoliko zgrada nije izgrađena. S obzirom da je rok od 20 godina istekao, a možemo se svi složiti da zgrada nije izgrađena Grad ima mogućnost pokretanja ukidanja prava građenja.

Također, a ovo je vrlo važno, u Ugovoru iz 2003.godine Insula d.o.o se obvezuje izgraditi 1.fazu garažno poslovne zgrade u kojoj će se nalaziti javni parking na nivou -1 i 2 u roku od 20 mjeseci te započeti s obavljanjem djelatnosit javnog parkinga u roku od 36 mjeseci.

GRAD MOŽE TRAŽITI RASKID UGOVORA AKO SE INSULA NE PRIDRŽAVA UGOVORNIH OBVEZA. (članak 8)

Članak 14. kaže: Ugovorne strane suglasne su da je za kašnjenje iz točke 8.ovog ugovora INSULA dužna Gradu platiti na ime štete iznos ugovoren člankom 10.Ugovora o pravu građenja od 15 studenog 1996.godine.

Članak 10. Ugovora iz 1996.godine kaže:

Za zakašnjenje iz prethodnog stavka Centar Bonačić Mediteran je dužan Gradu Splitu platiti na ime štete iznos od 50% od ugovorenih dnevnih penala sa izvođačem radova, a najviše do 5% iznosa vrijednosti objekta

Je li Grad obračunao koju su nam štetu nanijeli nerealizacijom projekta za ovih 27 godina? Jeste li tražili ikakvu naknadu štete ili penale na štp imamo pravo prema ugovoru?

Ugovor iz 2015. godine koji je potpisao gradonačelnik Baldasar, a kojim je pravo građenja prenešeno na drugi poslovni subjekt je potpisan bez Gradskog vijeća iako to nalaže čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Iz tog razloga se ovaj ugovor može smatrati ništetnim. Zamjenik Ivošević tvrdi kako je najviše nepravilnosti i najveća šteta za Grad učinjena ovim ugovorom. Ja dajem priliku da onda ovu nepravilnost ispravimo i taj ugovor poništimo. Zamjeniče Ivošević, uvijek govorite kako vi imate 5 vijećnika u Gradskom vijeću sa vaše Beskompromisne liste i dajem vam priliku da oni pokažu beskompromisnost i dignu ruku za moj prijedlog da ovaj ugovor poništimo.

Zanima me još jesu li dozvole u skladu s prostorno planskom dokumentacijom? Hoće li se nakon izgradnje ovog projekta ukinut parkiralište u Vukovarskoj kojim upravlja Split parking, a koje bi, sukladno važećem DPU-u trebao postati zelena površina. Ne samo da ćete riješit nedostatak parkinga stanarima sa Lučca Manuša nego ćete im ukinuti i ovih 100 što sada imaju. Iz projekta je i dalje nejasno koliko garažnih mjesta ide za potrebe hotela, koliko za potrebe restorana i poslovnih prostora, a koliko za javnu namjenu. Kolika će biti cijena parking mjesta za stanare okolnih ulica, jel 2700 kn mjesečno kao što je to u Zagrebu kod istog investitora?

Sa ovim investitorom ste razgovarali o javno privatno partnerstvo na Zvončacu, ali i Trgu hrvatske bratske zajednice. Možete li nas informirati ima li tu kakvih pomaka u vašim razgovorima? Gradonačelniče, za sve što se događalo prije 2021.godine vi aposlutno niste krivi, ali ste krivi za sve što se događalo od 2021.godine, točnije od vašeg prvog tajnog sastanka sa investitorom do sad. Ovaj projekt je pravno dvojben i umjesto što plašite naše sugrađane kako ćemo potencijalnim sporom sa Best in parkingom uzgubiti milijune, čime se zapravo otvoreno stavljate na stranu Best in parkinga, ja bih vam savjetovao da ste koristili pravne resurse i pravne mogućnosti koje vam ova kaljuža od projekta pruža da stisnete i plašite investitore , ucijenite ih ako treba, kako bi izašli u susret sugrađanima i dali nam barem 150 parking mjesta po cijenama Split parkinga. Nisam protiv niti investicija niti investitora, ali sam protiv netransparentnih projekata od kojih grad nema nikakvu korist.

Iz ove situacije ćemo izaći svi ili jednako nezadovoljni ili ovog projekta neće biti. Grad Split i građani ovog grada neće više nikad nikome neće biti ovca za šišanje", rekao je Davor Matijević iz SDP-a.