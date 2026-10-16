Pad temperatura pogoduje maslinovoj muhi

Visoke ljetne temperature ove su godine na mnogim područjima ograničavale razvoj maslinove muhe (Bactrocera oleae). No s dolaskom hladnijih dana situacija se može promijeniti.

Talijanski stručni portal l’OlivoNews u najnovijem maslinarskom biltenu upozorava da pad temperatura pogoduje ponovnoj aktivnosti štetnika, uključujući parenje i odlaganje jaja, pa je potrebno nastaviti praćenje populacije sve do berbe, piše Maslinar.

I aktualne hrvatske preporuke pokazuju sličan obrazac. Nakon rujanskih oborina i pada temperatura u pojedinim područjima zabilježena je povećana aktivnost maslinove muhe, ali stanje se znatno razlikuje od regije do regije.

Zašto muha ponovno postaje problem kada zahladi?

Maslinova muha izrazito je ovisna o temperaturi.

Ekstremne ljetne vrućine mogu ograničiti njezino razmnožavanje i povećati smrtnost razvojnih stadija. Jaja se pri temperaturama iznad približno 30 do 32 °C teško razvijaju, a slična temperaturna ograničenja postoje i za razvoj ličinki.

Zato dugo razdoblje vrlo visokih temperatura maslinaru može privremeno ići na ruku.

Ali kada dnevne temperature padnu u povoljniji raspon, a poveća se i relativna vlažnost zraka, odrasle muhe ponovno postaju aktivnije. Ženke mogu intenzivnije tražiti pogodne plodove za odlaganje jaja, dok se razvoj jaja i ličinki odvija uspješnije nego tijekom najvećih ljetnih vrućina.

Drugim riječima, završetak toplinskog vala ne znači nužno i završetak problema s maslinovom muhom – često upravo suprotno.

Nije važna samo temperatura.

Kako maslina dozrijeva, mijenjaju se fizikalna i kemijska svojstva ploda, a time i njegova privlačnost za maslinovu muhu. Znanstvena istraživanja potvrđuju da sorta i stupanj dozrijevanja imaju važnu ulogu u odabiru plodova u koje će ženka položiti jaje.

Posebno treba pratiti sorte koje ranije ulaze u dozrijevanje.

Na kvarnerskom području Savjetodavna služba 21. rujna upozorila je da je na sortama ranije epohe dozrijevanja već vidljiv početak promjene boje te da su takvi plodovi izuzetno atraktivni za napad maslinove muhe.

Zato stanje u rujnu ne treba procjenjivati prema tome koliko je muhe bilo tijekom srpnja ili kolovoza.

Istra, Zadar i Kvarner: tri različite slike

Najbolji dokaz koliko je važno pratiti vlastiti maslinik daju aktualni podaci iz Hrvatske.

U Istarskoj županiji Savjetodavna služba 14. rujna zabilježila je vrlo visoku populaciju maslinove muhe na prognoznim punktovima i preporučila zaštitu.

U Zadarskoj županiji situacija je bila drukčija. Nakon 30 do 80 litara oborina po četvornome metru i znatnog pada temperatura zabilježen je slab do srednji intenzitet populacije, uz preporuku redovitih obilazaka, uzorkovanja i pregleda plodova.

Na kvarnerskom području 21. rujna ulov odraslih muha još je bio ispod praga štetnosti, dok je zaraza plodova iznosila približno jedan do tri posto. I ondje se, međutim, preporučuje nastavak praćenja jer dozrijevajući plodovi postaju sve privlačniji štetniku.

Tri područja, dakle, u istom razdoblju imaju tri različite situacije.

To je i razlog zbog kojeg se odluke o zaštiti ne bi smjele donositi samo prema općoj prognozi ili stanju u susjednom masliniku.

Lovka nije dovoljna – pregledajte i plodove

Broj odraslih muha uhvaćenih na lovkama vrlo je važan podatak jer pokazuje dinamiku populacije. Međutim, sam ulov ne govori koliko je plodova stvarno napadnuto.

Zato uz kontrolu feromonskih, hranidbenih ili drugih lovki treba uzorkovati i masline.

Na plodovima se traže mjesta uboda ženke, a zatim se utvrđuje postoji li aktivna zaraza – jaje ili živa ličinka. Upravo je takav pregled posebno važan u završnici sezone jer omogućuje razlikovanje same prisutnosti odraslih muha od stvarne opasnosti za urod.

Aktualne preporuke Savjetodavne službe također odluku o tretiranju cijele krošnje povezuju s utvrđenom zarazom plodova. U Zadarskoj županiji takav se zahvat navodi kao opravdan kod više od 10 posto aktivnih uboda, dok se na kvarnerskom području kao prag navodi zaraza od 10 do 15 posto.

Pred berbu je važna i karenca

Kako se približava berba, prostor za intervencije postaje sve manji.

Zato eventualnu zaštitu treba planirati prema stvarnom stanju u nasadu, očekivanom terminu berbe i karenci sredstva. Registracije sredstava mogu se mijenjati pa prije primjene treba provjeriti aktualne podatke u hrvatskom Fitosanitarnom informacijskom sustavu i pridržavati se uputa za pojedini pripravak.

Preventivne metode, poput mamaca i masovnog ulova, također imaju mjesto u zaštiti, osobito ako su se primjenjivale kontinuirano tijekom sezone.

No nema opravdanja za tretiranje „za svaki slučaj“ bez poznavanja stanja populacije i plodova.

Ovogodišnje visoke temperature i suša na velikom dijelu hrvatskog uzgojnog područja usporile su razvoj maslinove muhe. Savjetodavna služba sredinom rujna procijenila je da zbog dugotrajne suše i vrućina štetnik na većini područja nije ostvario snažno generacijsko razmnožavanje kakvo je moguće u povoljnijim godinama.

Ali sezona još nije završena.

Niže temperature, kiša i dozrijevanje plodova stvaraju kombinaciju zbog koje posljednji tjedni pred berbu mogu biti znatno povoljniji za maslinovu muhu nego ljetni mjeseci.

Zato je sada najvažnije redovito obilaziti maslinik, pratiti lovke, pregledavati plodove i pratiti lokalne preporuke.