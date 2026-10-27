Pacijentici odstranjen želudac i više organa, liječnica i dalje radi. Oglasio se KBC

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv liječnice iz KBC-a Sestre milosrdnice zbog sumnje na nesavjesno liječenje nakon kojeg je jednoj pacijentici nepotrebno odstranjen želudac.

Patologinja se tereti da je ženi pogrešno dijagnosticirala karcinom želuca zbog čega je 2023. godine završila na operaciji tijekom koje su joj odstranili želudac te još nekoliko organa.

Tužiteljstvo tvrdi da liječnica nije provela sve potrebne pretrage kojima se moglo utvrditi radi li se doista o karcinomu ili drugoj vrsti tumora koji nije zahtjevao takav veliki zahvat. Optužena se brani kako je upozoravala na potrebu dodatnih koraka i konzultacija prije operativnog zahvata.

Za RTL Danas iz KBC-a Sestre milosrdnice navode da su upoznati s navedenim slučajem i postupcima koji su u tijeku.

"Svjesni smo ozbiljnosti ovog slučaja, kao i njegove osjetljivosti za pacijenticu, njezinu obitelj i javnost. Izražavamo iskreno žaljenje zbog svega što je pacijentica proživjela i posljedica s kojima se pacijentica suočava te razumijemo njezinu potrebu da se utvrde sve činjenice i odgovornosti", navode u svom odgovoru.

Dodali su i to da. s obzirom na to da su u vezi s navedenim slučajem u tijeku kazneni i građanski postupak, KBC Sestre milosrdnice ne može komentirati pojedinosti koje su predmet tih postupaka niti prejudicirati njihove ishode.

"Ujedno smo dužni poštovati prava svih uključenih osoba i zaštitu povjerljivih medicinskih podataka", istaknuli su u svom odgovoru.

Na upit o radnom statusu liječnice potvrdili su za RTL Danas da je liječnica i dalje zaposlena u KBC-u Sestre milosrdnice.

"Pritom ističemo da je kazneni postupak u tijeku te da se individualna odgovornost utvrđuje u za to predviđenim postupcima. KBC Sestre milosrdnice surađuje s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih relevantnih činjenica, u okviru svojih zakonskih obveza. Svjesni smo da ovakvi slučajevi otvaraju važna pitanja sigurnosti pacijenata i povjerenja u zdravstveni sustav, zbog čega smatramo važnim da se sve okolnosti temeljito i nepristrano razjasne", ističu u svom odgovoru.

Zaključno navode i ovo:

"Sigurnost pacijenata, kvaliteta zdravstvene skrbi i povjerenje u zdravstveni sustav temeljna su načela rada naše ustanove."