Pacijentici izvadili želudac nakon pogrešne dijagnoze, ministrica Hrstić: 'Voljela bih naglasiti...'

U Ministarstvu zdravstva danas je predstavljen Nacrt izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe, čiji je glavni cilj ravnomjernija dostupnost zdravstvene zaštite u cijeloj Hrvatskoj.

Okupljenima se obratila ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Zvonimir-Ante Korda, dok su stručni dio prijedloga predstavili savjetnica ministrice Danica Kramarić i pomoćnik ravnatelja HZZO-a za zdravstvenu zaštitu Hrvoje Šušković.

Predstavljanje dolazi u trenutku kada je u javnosti snažno odjeknuo slučaj pacijentice kojoj je nakon pogrešne dijagnoze karcinoma odstranjen cijeli želudac, iako je naknadno utvrđeno da je bolovala od neuroendokrinog tumora za koji takav zahvat nije bio potreban, piše Net.

Protiv liječnice koja je postavila pogrešnu dijagnozu podignuta je optužnica, a slučaj je ponovno otvorio pitanja odgovornosti i kontrole unutar zdravstvenog sustava.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da je sa slučajem pacijentice upoznata iz medijskih napisa.

"U ovom trenutku upoznata sam iz medijskih izvora. Ono što bih voljela naglasiti kod svih sličnih potencijalnih situacija, gdje postoji osnova za, rekla bih, medicinsku komplikaciju ili medicinsku pogrešku, jest da se ona u konačnici klasificira na temelju cjelokupne analize", rekla je Hrstić.

Pojasnila je da se u takvim slučajevima provjeravaju kvaliteta zdravstvene skrbi i medicinska dokumentacija te da se, ako postoji nesklad između početne i završne dokumentacije, postupa prema jasno utvrđenoj proceduri.

"Neću ulaziti u pravni segment, ali u medicinskom segmentu postupa zdravstvena inspekcija. Ako je pitanje isključivo potencijalne stručne pogreške, onda je to u domeni rada povjerenstva Hrvatske liječničke komore", rekla je.

Dodala je da na temelju informacija kojima trenutačno raspolaže ne želi donositi vlastiti zaključak o slučaju.

"Ja u ovom trenutku, prema informacijama koje su dostupne, nemam nikakvu osnovu na temelju koje bih iznosila vlastiti sud jer se, prema informacijama, radi o razlici između ulazne dijagnoze koja je indicirala operativni zahvat i samog ishoda operativnog zahvata", rekla je.

Na pitanje može li Ministarstvo pokrenuti nadzor, Hrstić je odgovorila da zdravstvena inspekcija može postupati samostalno ili po nalogu Ministarstva, osobito kada postoji evidentna posljedica štete po zdravlje.

"Moram provjeriti postoji li već zahtjev za postupanje zdravstvene inspekcije. Ako ne postoji, vidjet ćemo kako će se sam slučaj razvijati", rekla je.

Naglasila je i da postupanje zdravstvene inspekcije nije jedino relevantno za konačnu ocjenu slučaja.

"Zdravstvena inspekcija samo je jedan od segmenata. Ovdje, kada govorimo o ishodu i operativnom zahvatu, puno je važnije mišljenje same struke, a to je povjerenstvo pri Hrvatskoj liječničkoj komori", zaključila je Hrstić.