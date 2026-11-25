Gotovo tri godine nakon što je najavljena ugradnja dizala u zgradi Doma zdravlja u Kaštel Sućurcu, projekt važan brojnim pacijentima konačno je ušao u fazu realizacije. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije završio je postupak nabave radova na ugradnji dizala u zdravstvenom objektu na adresi Kneza Trpimira 1, a ugovor je dodijeljen tvrtki Sladojević d.o.o. Riječ je o zahvatu koji je posebno važan za starije osobe, osobe s invaliditetom i pacijente s poteškoćama u kretanju, među kojima su i korisnici usluga fizikalne medicine i rehabilitacije smještene na katu zgrade.

Prema podacima o sklopljenom ugovoru, evidentiranom 19. studenoga 2026. godine, vrijednost radova iznosi 70.669 eura bez PDV-a, odnosno 88.336,25 eura s PDV-om. Početna procijenjena vrijednost nabave iznosila je 88.000 eura bez PDV-a, što znači da je posao ugovoren za 17.331 euro manje od procjene, odnosno po gotovo 20 posto nižoj cijeni.

Dizalo se najavljivalo još prije tri godine

Pitanje pristupačnosti zgrade Doma zdravlja u Kaštel Sućurcu posebno je aktualizirano u prosincu 2023. godine, kada je otvorena ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije namijenjena pacijentima s područja Kaštela i Trogira. Otvaranje ambulante predstavljalo je značajan iskorak u dostupnosti zdravstvenih usluga na ovom području, no činjenica da je smještena na katu objekta bez dizala predstavljala je prepreku upravo dijelu pacijenata kojima su takve zdravstvene usluge najpotrebnije.

Tadašnji ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa najavio je ugradnju dizala do kraja 2024. godine, o čemu je u prosincu 2023. godine izvijestio i Portal grada Kaštela. Prvotno najavljeni rok nije ostvaren, no sada je, gotovo tri godine nakon najave, odabran izvođač radova i stvoreni su preduvjeti za realizaciju investicije.

Gradit će se i vozno okno

Predmet ugovora uključuje građevinske radove potrebne za izgradnju voznog okna, kao i nabavu i ugradnju samog dizala. Riječ je, dakle, o zahvatu kojim će biti potrebno prilagoditi postojeći zdravstveni objekt kako bi se omogućilo korištenje nove opreme, a ne samo o zamjeni ili modernizaciji već postojećeg dizala. Završetkom investicije trebala bi se znatno poboljšati pristupačnost zdravstvenih sadržaja smještenih na višim etažama zgrade.

Prema dokumentaciji postupka jednostavne nabave, predviđeno trajanje ugovora iznosi 25 dana. Točan datum početka radova, kao ni datum kada će dizalo biti dostupno pacijentima, nije naveden u javno dostupnom sažetku postupka. S obzirom na relativno kratko predviđeno trajanje ugovora, riječ je o zahvatu koji bi nakon početka izvođenja mogao biti realiziran u razmjerno kratkom roku.

Posebno važno za pacijente koji dolaze na fizikalnu terapiju

Pristupačnost zdravstvenih ustanova predstavlja važan preduvjet za ravnopravno korištenje zdravstvenih usluga, a u slučaju ambulante fizikalne medicine i rehabilitacije ona ima dodatnu težinu. Među korisnicima takvih usluga često su osobe koje se oporavljaju nakon operacija i ozljeda, pacijenti s bolestima lokomotornog sustava, osobe koje se koriste štakama, hodalicama ili invalidskim kolicima te stariji građani kojima kretanje stepenicama predstavlja znatan napor.

Ugradnjom dizala trebala bi se ukloniti jedna od najvažnijih fizičkih prepreka pristupu ambulanti, čime će se poboljšati uvjeti korištenja zdravstvenih usluga za pacijente s područja Kaštela, Trogira i okolnih mjesta. Posebno će biti važno na koji će se način tijekom izvođenja radova organizirati pristup pacijenata ordinacijama te hoće li biti potrebne privremene promjene u radu pojedinih zdravstvenih službi.

Nakon gotovo tri godine od prve javne najave, sklopljenim ugovorom napravljen je konkretan korak prema realizaciji investicije koja, premda financijski nije među najvećim zdravstvenim projektima u županiji, za brojne slabije pokretne pacijente može predstavljati iznimno važno poboljšanje svakodnevnog života.