Pacijent hitno evakuiran s putničkog broda i prevezen u dubrovačku bolnicu

Sinoć, 3. rujna u 22.45 sati posredstvom MRCC Roma/Italija, u MRCC Rijeka zaprimljen je zahtjev za medicinsku evakuaciju (MEDEVAC) putnika u teškom zdravstvenom stanju s putničkog broda, tijekom plovidbe dubrovačkim akvatorijem te hitan medicinski prijevoz (MEDICO), u najbližu bolnicu.

Odmah po primitku zahtjeva iz MRCC Rijeka pokrenuta je MEDEVAC i MEDICO akcija u suradnji sa Lučkom kapetanijom Dubrovnik, čiji službenici su ukrcali zdravstvene djelatnike na spasilački brod 'DANČE' te isplovili prema dogovorenoj poziciji presretanja putničkog broda 'AF MIA'.

Nakon što su zdravstveni djelatnici pripremili pacijenta za prijevoz, isti je evakuiran na 'DANČE' i prevezen u dubrovačku luku Gruž, kamo su pristali noćas, 4. rujna u 01.23 sati, kad je pacijent preuzet u daljnje medicinsko postupanje prema dubrovačkoj Općoj bolnici, čime je akcija ujedno okončana.