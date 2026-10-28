Pa zar se nije mogao strpjeti još dva tjedna? Makaranin (48) ponovno s lisicama na rukama, odveden je na 'hlađenje'

Unatoč važećoj zabrani upravljanja automobilom i vozačkoj dozvoli koja mu je istekla prije više od dvije godine, 48-godišnjak je ponovno sjeo za upravljač. Policija ga je zaustavila u Makarskoj, a sud mu je odredio 13 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.

Policijski službenici u ponedjeljak, 26. listopada 2026. godine, oko 22 sata zaustavili su 48-godišnjeg vozača osobnog automobila u Ulici Antuna Gustava Matoša u Makarskoj.

Tijekom kontrole utvrdili su da muškarac upravlja automobilom unatoč zabrani upravljanja motornim vozilima B kategorije, koja mu je izrečena pravomoćnom sudskom presudom.

Zabrana je na snazi do 10. studenoga 2026. godine, a dodatno je utvrđeno da mu je vozačka dozvola istekla prije više od dvije godine.

Ponovno prekršio zabranu

Kako navode iz policije, riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je, unatoč ranije izrečenim sankcijama, ponovno počinio isti prekršaj.

Zbog opasnosti da će nastaviti kršiti prometne propise i ignorirati izrečene zabrane, policijski službenici su ga uhitili te žurno priveli nadležnom sudu.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja i izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, kao i dodatnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na godinu dana.

Sud ga poslao u zatvor

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te 48-godišnjaku odredio zadržavanje do 9. studenoga 2026. godine, u trajanju od 13 dana.

Nakon sudske odluke muškarac je predan u zatvor.