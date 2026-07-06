Pa gdje je ovo bilo do sada? Digitalna Dalmacija pokreće AI akademiju, prijave su otvorene

Dok vi ugovor još čitate od korica do korica, netko tko radi isti posao kao i vi uz pomoć AI-a sažeo ga je u tri rečenice i već otišao na kavu. Ta razlika u brzini svakodnevno raste. Zato Digitalna Dalmacija u srpnju pokreće AI akademiju, novi institucionalni program posvećen isključivo umjetnoj inteligenciji, a prvo predavanje pod tim nazivom, praktična radionica „AI alati za poslovno korištenje“, već sada prima prijave.

To je tek početak. AI akademija zamišljena je kao serija predavanja i radionica koje će se nadograđivati jedna na drugu, od prvih koraka do naprednih poslovnih scenarija. Ova radionica ulazna je vrata u cijeli program.

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Naziv je poslovni, no radionica je namijenjena širokom krugu ljudi

Poduzetnici, obrtnici i freelanceri prva su ciljna skupina jer njima AI danas najbrže mijenja svakodnevni rad. No radionica je osmišljena tako da svatko tko piše, komunicira, uređuje tablice ili priprema sadržaj, dakle velika većina zaposlenih i samozaposlenih ljudi, u njoj pronađe nešto korisno za sebe. Ako se pitate je li ovo namijenjeno i vama, odgovor je potvrdan. Riječ je o radionici za sve koji žele umjesto teorije dobiti konkretno i primjenjivo znanje o tome kako koristiti AI u vlastitom poslu.

Zašto je ovo više od uobičajenog tečaja o AI-u

Webinara i radionica o umjetnoj inteligenciji svakim je tjednom sve više, a većina ih ostane na razini teorije. Ono što stoji iza AI akademije ne nastaje preko noći, nego kroz gotovo osam godina kontinuiranog rada.

Priča počinje još 2018. godine, prije nego što je AI postao svakodnevna tema, kada je u Splitu pokrenut ML/AI Split meetup Digitalne Dalmacije. Danas ta zajednica broji više od 800 članova - studenata, developera, znanstvenika i stručnjaka iz tehnološke industrije te je najveća tehnološka meetup zajednica u Dalmaciji, veća od preostale tri aktivne zajednice Digitalne Dalmacije zajedno.

Kroz godine prošla je put od osnova strojnog učenja i Pythona, preko suradnje s FESB-om i PMF-om, do rada na velikim jezičnim modelima, a od 2024. godine ima i vlastiti prostor, Županijski tehnološki hub Digitalna Dalmacija u Splitu.

AI akademija spaja taj dugogodišnji rad na razvoju stupa “Tehnološke zajednice” s drugim stupom djelovanja Digitalne Dalmacije, “Digitalnom akademijom”, koja je kroz programe poput EDIT CodeSchoola, YOLO AI workshopa i e-Umirovljenika do sada besplatno educirala tisuće polaznika, od osnovnoškolaca do umirovljenika. Spajanjem gotovo osam godina rada na zajednici s gotovo osam godina obrazovne infrastrukture nastaje akademija koja iza sebe ima stvarne ljude, stvaran prostor i iskustvo.

Razlika je vidljiva već na prvoj edukaciji

Dok privatne akademije umjetnu inteligenciju nude kao plaćeni proizvod, ovdje edukacija ostaje besplatna, jer Digitalna Dalmacija od početka djeluje prema načelu da znanje treba biti dostupno svima.

Radionicu vode iskusni programeri i stručnjaci za razvoj softvera i baza podataka u Digitalnoj Dalmaciji, Helena Krog i Damir Brčić, ujedno voditelj Digitalne Dalmacije. To znači da polaznici uče od ljudi koji AI alate svakodnevno profesionalno koriste u vlastitom radu, a ne od vanjskih predavača koji se tom temom bave tek povremeno.

„AI alati za poslovno korištenje“ dvosatna su, sažeta edukacija osmišljena oko stvarnih poslovnih situacija:

Od osnovnih: priprema poslovne komunikacije, ponuda i ugovora, sažimanje dokumentacije, izrada ideja za marketing i sadržaj na društvenim mrežama, rad s tablicama i izrada prezentacija.

Do naprednih scenarija: automatizacija procesa zaprimanja e-mailova, njihovo inteligentno razvrstavanje i raspodjela, upis podataka u baze te prosljeđivanje na različite adrese.

Kroz radionicu polaznici će upoznati najpoznatije AI alate, ChatGPT, Claude i Gemini, uz jasne primjere kada je koji od njih najprikladniji. Poseban naglasak stavljen je na sigurno korištenje: što se nikada ne smije unositi u AI alat, kako prepoznati netočne ili izmišljene odgovore te zašto AI ostaje pomoćni alat, a ne zamjena za vlastitu poslovnu prosudbu. Svaki polaznik na kraju dobiva priručnik s gotovim promptovima koje može odmah primijeniti u vlastitom radu.

Radionica će se održati u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 25, u istom prostoru u kojem se posljednjih osam godina gradila zajednica iz koje AI akademija danas izrasta.

Mjesta su ograničena

Iskustvo s prethodnim radionicama Digitalne Dalmacije pokazalo je da se mjesta popunjavaju vrlo brzo. Točan datum održavanja radionice u srpnju bit će naknadno objavljen svim prijavljenim sudionicima.

Prijave za prvu radionicu „AI alati za poslovno korištenje“ u sklopu AI akademije: https://bit.ly/4vacPt1

Više detalja na web stranici: digitalnadalmacija.hr/Digitalna-akademija/AI-akademija