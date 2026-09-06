P3TRO Legend predstavljen u Šibeniku - Dražen Petrović dobio tenisicu dostojnu svoje legende

Na Tvrđavi Barone u Šibeniku 5. rujna je svečano predstavljena P3TRO Legend kolekcija, novi hrvatski sportsko-dizajnerski brend inspiriran životom i nasljeđem Dražena Petrovića. P3TRO Legend zajednički je projekt Marija Čuića, osnivača Shoetiquea, prvog hrvatskog brenda luksuzne obuće, i Denisa Dekovića, međunarodno nagrađivanog dizajnera sportske obuće koji je tijekom karijere radio za neke od najvećih svjetskih sportskih i modnih brendova, među kojima su Nike, Adidas, Fila, Lotto i Prada.

Svečanosti su prisustvovali Draženova majka Biserka Petrović, njegov brat Aleksandar Petrović sa suprugom Jadrankom, nekadašnja najbolja košarkašica Europe Danira Bilić, danas predsjednica Nacionalnog vijeća za sport te ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja, Željko Burić, gradonačelnik Šibenika, te predstavnici hrvatskog sporta, čelnici sportskih udruga, kao i brojni drugi gosti.

"Željela sam da tenisica bude predstavljena ovdje, jer sve je krenulo iz ovog grada – iz Šibenika", rekla je Biserka Petrović na predstavljanju te dodala: "Danas imamo tenisicu koja reprezentira način na koji je Dražen živio, ali i cijela obitelj. Uvijek smo željeli biti s narodom i ne izdizati se iznad njega. No, ljubav ne možete kupiti – nju morate zaslužiti. Jako mi je drago da je Dražen dobio svoj brend, teško je pričati priču novim generacijama o Draženu, ako im nemamo što pokazati. Upravo stoga je važan P3TRO Legend".

Posebnost je bila i u tome što su kolekciju u Šibeniku predstavili mladi hrvatski sportaši vaterpolist Karlo Gale (svjetski prvak U16), košarkaši Matija Bačani (juniorski reprezentativac), Karlo Slavica, Šimun Tabula i Nikša Zlopaša (kapetan reprezentacije U15) te veslači Šime Slavica i Josip Brekalo (juniorski viceprvak Europe).

Interpretacija Draženove priče

P3TRO Legend nije tenisica o Draženu Petroviću - to je tenisica stvorena iz vrijednosti koje su Dražena Petrovića učinile legendom. Upravo je to ideja od koje su krenuli njezini autori. P3TRO nije zamišljen kao još jedan proizvod s likom ili imenom sportskog velikana, već kao suvremena interpretacija njegove priče. Svaki detalj tenisice povezan je s važnim ljudima, mjestima i trenucima iz Draženova života - od Šibenke i Cibone do legendarnih 112 poena.

„Dražen nam je bio prvi heroj. Njegova strast, disciplina, upornost i stalna želja za napretkom vrijednosti su koje nisu vezane samo uz sport. Upravo smo ih željeli pretvoriti u proizvod koji će biti relevantan danas i koji će Draženovu priču ponovo donijeti pred publiku, samo u novom obliku“, ističu autori P3TRO Legenda.

Od Šibenke do 112 poena

P3TRO je suvremena lifestyle tenisica namijenjena svakodnevnom nošenju, ali istodobno funkcionira kao svojevrsna mapa Draženova života i karijere.

Narančasti potplat posveta je Šibenki, klubu u kojem je Dražen napravio prve velike košarkaške korake, dok plavi uložak podsjeća na Cibonu, s kojom je prvi put postao europski prvak.

Vanjski potplat inspiriran je bojom dalmatinskog kamena od kojeg je izgrađena Katedrala sv. Jakova, ali i velik dio Šibenika. Na traction potplatu nalazi se stilizirani motiv morskih valova.

Četiri ureza na vanjskoj strani tenisice predstavljaju Velebit, ali istodobno i četvero članova obitelji Petrović - mamu Biserku, tatu Joleta, Aleksandra i Dražena.

Veće linije na tenisici inspirirane su kronosicom koju je Dražen nosio. Bila je to jedna od prvih tenisica sa sportaševim imenom i potpisom - dakako, Draženovim, izrađena sredinom 1980-ih, u vrijeme kada je ideja personalizirane sportske obuće tek počinjala dobivati svoj današnji oblik.

Poseban detalj nalazi se na jeziku tenisice: čak 112 rupica podsjeća na legendarnu utakmicu iz 1985. godine u kojoj je Dražen Petrović postigao upravo 112 poena protiv Olimpije.

Sa stražnje strane tenisice smjestio se potpis Dražena Petrovića, koji za dizajnera ima posebno značenje: bilo mu je svega devet godina kada je prvi i jedini put susreo Dražena i zamolio ga za autogram.

Dizajn iz Hrvatske, iskustvo sa svjetske scene

Jedan od ključnih ljudi brenda P3TRO Legend je Denis Deković, dizajner odrastao u Poreču, a čija je karijera obilježena radom za vodeće svjetske proizvođače sportske obuće.

Nakon početka karijere u Lottu, gdje je sudjelovao i u razvoju prve kopačke bez vezica, Deković je radio u Fili, a 2005. godine prelazi u Nike. U gotovo deset godina rada u Nikeu sudjelovao je u razvoju niza proizvoda koji su obilježili modernu sportsku obuću, uključujući modele Mercurial, HyperVenom i Magista te razvoj tehnologije Flyknit.

Godine 2015. prelazi u Adidas na mjesto kreativnog direktora cijele kompanije, gdje je vodio tim od 740 dizajnera i surađivao s imenima poput Pharrella Williamsa i Jamesa Hardena.

Danas kao samostalni dizajner radi na projektima iz različitih područja - od suradnje s Pirellijem i razvoja kapa za podij Formule 1 do projekata s međunarodnim modnim i luksuznim brendovima. Jedan od njegovih aktualnih projekata upravo je P3TRO Legend.

Napravljena za cijeli dan

Iako je priča o Draženu početna točka P3TRO Legenda, cilj autora bio je napraviti tenisicu koja neće ostati samo predmet kolekcionarskog karaktera, nego će biti stvarno nosiv proizvod.

Zato P3TRO dolazi u šest kolorističkih kombinacija i trima izvedbama materijala - koži, suedeu odnosno antilopu te nabuku.

Kožna izvedba zamišljena je kao praktična i jednostavna za održavanje, suede je posebno mekan i ugodan na nozi, dok nabuk predstavlja vrhunsku, nešto mekšu alternativu klasičnoj koži. Potplat je izrađen od čiste gume kako bi osigurao dobro prianjanje i izdržljivost.

Uz tenisice, P3TRO kolekcija donosi i nekoliko modela majica s motivima Dražena Petrovića, u crnoj i bijeloj boji te izvedbama kratkih i dugih rukava.

Hrvatska sportska baština kao suvremeni dizajn

P3TRO Legend nastaje iz hrvatske ideje i hrvatske sportske baštine, ali je zamišljen kao proizvod koji govori univerzalnim jezikom sporta, dizajna i autentičnih priča.

„Draženova veličina nije bila samo u talentu. Ono što ga je činilo posebnim bila je njegova spremnost da radi više, da ne prihvaća ograničenja i da stalno traži način kako biti bolji. To je mentalitet koji želimo prenijeti kroz P3TRO Legend“, poručuju njegovi autori.

Prvi modeli P3TRO tenisica u prodaji su od 31. kolovoza, a dostupni su u Shoetique trgovinama i putem internetske trgovine petrolegend.com. Autori najavljuju da je ovo tek početak te da tijekom vremena planiraju širiti P3TRO kolekciju.

P3TRO Legend tako ne pokušava Draženovu priču vratiti u prošlost. Naprotiv - želi je prevesti u jezik današnjeg dizajna i svakodnevnog života, s idejom da ono što je Dražena učinilo legendom može i danas biti inspiracija novim generacijama.